Куда чаще всего переезжают россияне?

22 июня 2019     3
Куда чаще всего переезжают россияне?

Ежегодно тысячи россиян меняют постоянное место жительства. 

Москва и Санкт-Петербург — все еще главные точки притяжения, но уже не единственные лидеры.

«Распределение миграционных потоков в российских городах неодинаково по всей территории страны. Так, города центральной части страны, особенно Московской области, более привлекательны для выбора места жительства населением других объектов.–>

Доля межрегиональных перемещений в них составляет более 70 процентов. В городах, расположенных в южных и приволжских районах страны, более равномерное распределение потоков из своего и другого субъектов», – информирует Федеральная служба государственной статистики.

Внутри страны за год сменили место жительства более 4,2 млн человек. Как правило, переезжающие – это молодые люди. Средний возраст мигрантов – 30,3 года. 

В основном отток населения коснулся Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского регионов в сторону центра страны. 

Среди причин, побудивших принять решение о переезде, называются, в основном, обстоятельства личного и семейного характера (33,7%). На учёбу и работу переезжают по 8,4 и 8,7% соответственно.

Большинство переезжающих ради учебы едет в Санкт-Петербург, а вот «ради экологического благополучия» – в Краснодарский край.

Ведомство называет цифры в 290 тысяч и 220 тысяч человек вновь прибывших человек за год в Москву и Санкт-Петербург. Далее в рейтинге – крупные субъекты России: Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Уфа. Сюда часто едут на образованием (крупные вузы) или работой, а также за более высокими зарплатами.

Центрами притяжения населения Росстат называет и города Московской области – Балашиху, Химки, Люберцы, Красногорск, Мытищи. Здесь решающий фактор выбора – близость к Москве.

Если считать не по количеству прибывших, а по интенсивности прибытий (в расчете на 10 тысяч населения) первые места снова занимают города из ближайшего окружения столицы – Красногорск, Долгопрудный, Реутов. Из городов других регионов России выбор падает на Новый Уренгой, Норильск, Сочи, Краснодар.

Источник: Портал Информер

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