Кудрин против Сечина, но почему сядет полковник ФСБ Черкалин?

Уголовное дело против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, возможно, связано с противостоянием между главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом пишет «Новая газета».

По данным издания, в деле Черкалина фигурируют имена экс-руководителей подконтрольного государству банка «Еврофинанс Моснарбанк», неких Столяренко и Бондаренко. Как вяснилось, они уже несколько лет живут за границей. А теперь, как говорится в статье, заочно арестованы в России и объявлены в розыск.

По мнению самих Столяренко и Бондаренко, интерес к ним мог быть вызван из-за их нынешних активов – нефтегазовой группы РНГ (Eastsib Holding), куда перешел на работу бывший начальник Черкалина – также находящийся под арестом Дмитрий Фролов.

При этом Столяренко является давним знакомым бывшего вице-премьера и экс-министра финансов Алексея Кудрина, который теперь возглавляет Счетную палату. Более того, группа РНГ была одним из спонсоров фонда Кудрина. По мнению опрошенных изданием участников нефтегазового рынка, Кудрина так же мог интересоваться РНГ, однако сам чиновник это опровергает.

Как пишет «Новая», «Роснефть» и лично Игорь Сечин якобы конфликтовали со Столяренко и Бондаренко и пытались «отжать» у них часть активов. Тогда тоже доходило до уголовного дела.

Как отметил неназванный знакомый и Сечина, и Кудрина, – «Сечин ничего не может поделать с Кудриным, поскольку Кудрин работал с Путиным на равных. В Петербурге они были заместителями Собчака. Тогда как Сечин был только секретарем Путина».

Напомним, арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок и знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов. Поэтому предлагали различным банкирам свое покровительство в обмен на доли в легальных бизнесах и проценты от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.

Сам Черкалин был арестован 25 апреля 2019 года. При обысках у него и предполагаемых сообщников изъяли 12 млрд рублей. В начале ноября экс-глава «банковского» отдела в ответ на иск Генпрокуратуры согласился передать государству больше 6 млрд рублей, которые, по словам его адвоката, он получил «из не предусмотренных законом источников».

Кирилл Черкалин

Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов от главы неназванной коммерческой организации за общее покровительство, уточняет агентство Nation News. По версии следствия, незаконная деятельность обвиняемого происходила в период с ноября 2013 по февраль 2015 года.







Среда, 13 ноября 2019 г. 151

Источник: Портал Информер