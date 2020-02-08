Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид

Недавно мы задали себе вопрос «Кто подставляет Развожаева?».

Причиной для публикации послужила информация на официальном сайте правительства Севастополя.

В материале сообщалось:

«Севастополю будут выделены дополнительные средства для решения наиболее волнующих людей проблем. Прежде всего, за три года мы сможем отлицензировать первичную сеть здравоохранения – это более 120 зданий медучреждений будут капитально отремонтированы и оснащены современной мебелью и оборудованием. Вся действующая сеть будет приведена в нормативное состояние».

Так врио губернатора прокомментировал итоги совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, которое 10 января 2020 года провел в Ялте президент России Владимир Путин.

Мы не стали разбираться кто и кого неправильно понял, Развожаев-президента или губернаторская пресс-служба – Развожаева.

Небольшой анализ законодательства показал, что в Севастополе трех лет на получения лицензий организациями здравоохранения – нет.

Федеральный конституционный закон ограничил этот срок концом текущего года.

С момента публикации прошло три недели. Наши сомнения и выводы нашли свое подтверждение.

Оно пришло ни откуда-нибудь, а с официального сайта президента, где опубликован перечень поручений главы государства по крымской повестке.

Одно из этих поручений мы приведем дословно:

«Провести при участии Росздравнадзора и Роспотребнадзора в целях недопущения дальнейшего переноса сроков лицензирования медицинской деятельности медицинских организаций, осуществляющих в настоящее время медицинскую деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя в уведомительном порядке, дополнительные подготовительные мероприятия, направленные на лицензирование деятельности этих медицинских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации до конца 2020 года».

Мы понимаем, что данный пункт Поручения кардинально расходится с трактовкой, представленной губернаторской пресс-службой.

Но как сказал президент: «Времени на раскачку нет», а это значит, товарищу Кулагину надо начать работать или хотя бы начать делать вид.

Отметим ещё два важных пункта поручения президента, которые наверняка будут интересны читателям.

В срок до 15 декабря обеспечить завершение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам Российской Федерации в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 22 марта 2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

В Указе речь идет о лицах, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенных до 18 марта 2014 г. с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) в Крыму и Севастополе воинских частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохранительных органов Украины.

И еще один пункт поручения, к которому местным законодателям необходимо подойти с особой взвешенность:

«В срок до 1 июня 2020 года, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление на период до 1 января 2023 г. особенностей регулирования имущественных и земельных отношений на территориях Республики Крым и г.Севастополя в части, касающейся сноса объектов капитального строительства, возведённых или созданных с нарушением законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Крым и законодательства г.Севастополя, в том числе, в случае если разрешённое использование земельных участков, на которых возведены или созданы объекты капитального строительства, не допускает строительства на этих земельных участках объектов капитального строительства».

Учитывая вышеприведенный пункт поручения, гражданам, приобретающим объекты недвижимости, необходимо проявлять утроенную внимательность, тщательно проверять правоустанавливающие документы.

Лучше всего это делать, прибегая к помощи специалистов.

Источник: Портал Информер