Кулагин пока не вписывается в «систему» Чалого?

Хотя до окончания регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя остаётся еще почти две недели, уже сейчас можно подвести предварительные итоги первого этапа избирательной кампании.

Получается так, что «команда Чалого» уже закрыла все одномандатные округа.

По избирательному округу № 1 идет глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Вячеслав Аксенов. Напомним, что по результатам праймериз кандидатом от «Единой России» должна была стать Татьяна Лобач, но из-за кулуарных игр и договоренностей, партия на данном округе поддержит сразу двух кандидатов-самовыдвиженцев – Лобач и Аксенова.

Татьяна Лобач стала первой жертвой закулисных интриг в «Единой России» –>

Но на этом интрига не закончилась. Как рассказал наш источник в руководстве регионального отделения партии «Единая Россия», весьма велика вероятность того, что на партконференции, которая намечена на 4 июля, Вячеслав Аксенов будет выдвинут официальным кандидатом от «Единой России» по 1-му избирательному округу.

Если это произойдет (вероятность этого очень велика), то это станет еще одним ударом для победительницы праймериз Татьяны Лобач.

По избирательному округу № 2 идет председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева. О близости и аффилированности этого кандидата с «командой Чалого» можно даже и не говорить.

По избирательному округу № 3 идет самовыдвиженцем от партии «Зеленых» Вячеслав Горелов. Забавно, но по этому же округу идет и официальный кандидат от «Единой России» Инна Гончарова. Кого в итоге будет поддерживать партия – пока не совсем понятно. Или же своего официального кандидата, или же сразу обоих претендентов на кресло в Заксобрании.

По избирательному округу № 4 от «команды Чалого» выдвинуты сразу два кандидата: Владимир Немцев от «Единой России» и Г. Донец от партии «Родина».

По избирательному округу № 5 идет любительница балов и светской тусовки Татьяна Щербакова. Большего о результатах её депутатской деятельности сказать нечего, но все это не помешало ей выиграть праймериз и стать официальным кандидатом от «Единой России». Это, как говорится, к вопросу о приоритетах.

По избирательному округу № 6 также идут сразу два кандидата от «команды Чалого» – Сергей Колбин от «Единой России» и Максим Мишин от партии «Родина».

По избирательному округу № 7 кандидатом от партии «Единая Россия» стал победитель праймериз и по совместительству брат Алексея Чалого – Михаил Чалый. В плодотворной деятельности на благо избирателей он также замечен не был, зато успел засветиться в скандале, связанном с распределением гуманитарной помощи в марте 2014 года.

Наконец, самая интересная ситуация складывается на 8-ом избирательном округе. Победителем праймериз и кандидатом от «Единой России» стал глава Нахимовского муниципалитета Михаил Брицын, которому пришлось уйти с 7-го избирательного округа, чтобы освободить место Чалому.

Но на этом злоключения Брицына не закончились. По словам нашего источника из регионального штаба «Единой России», так же, как и на 1-ом округе, весьма велика вероятность того, что официальным кандидатом от партии будет выдвинут не Брицын, а вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин.

Кулагин кампанию уже начал, но регистрироваться не спешит–>

«До конца регистрации кандидатов осталось меньше пяти дней, а Кулагин документы так и не подал. Более того, как говорят люди из его избирательного штаба, он не ведет и сбор подписей», – рассказал наш источник.

Между тем, в последние дни Кулагин весьма активно начал избирательную кампанию, проведя сразу несколько “эффектных” мероприятий.

По мнению нашего источника, это говорит о том, что в «команде Чалого» надеются протолкнуть Кулагина в качестве официального кандидата от «Единой России».

Главная проблема в этой замысловатой комбинации заключается в том, что Михаил Брицын также уже начал избирательную кампанию и именно как кандидат от «Единой России». И поэтому отстранение Брицына от участия в избирательной гонке может привести к серьезному политическому скандалу.

Но странности, происходящие на 8-ом избирательном округе, на этом не заканчиваются. Как стало известно на прошлой неделе, по данному округу в качестве кандидата-самовыдвиженца выдвинулся Сергей Запорожец.

Какую роль сыграет Сергей Запорожец?–>

В определенных кругах фамилия Запорожца более, чем известна. Мы бы также не стали преуменьшать ни его закулисное влияние на городские дела, ни его политические амбиции.

Но проблема заключается в том, почему Запорожец избрал столь странный округ для своего выдвижения. Если бы он захотел баллотироваться по одному из городских округов, шансы на его избрание депутатом были бы куда как выше.

Учитывая политический вес и влияние Запорожца, практически невозможно предположить, что он будет играть в качестве подставного кандидата в пользу Кулагина или же Брицына.

Не исключено, что именно Запорожец пойдет еще одним кандидатом от «команды Чалого». Если это произойдет, то в пору говорить об очень серьезных изменениях в политической жизни Севастополя. И явно никак не связанных с выборам в Заксобрание.