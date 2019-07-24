Культура в сёлах Севастополя… Будь она неладна!

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В конце июня текущего года на очередном заседании комиссии по законодательству и государственному строительству депутаты Заксобрания Севастополя рассмотрели поправки к закону «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 19-ЗС «Об административно-территориальном устройстве города Севастополя», принятому в первом чтении 4 июня 2019 года.

Согласно данному документу, жителям сёл открывается доступ к федеральным льготам и программам, появляется термин «сельский населённый пункт».

По словам парламентариев, отсутствие понятия «сельский населенный пункт» в законодательстве Севастополя не позволяло в полной мере реализовывать возможности устойчивого развития сельских населенных пунктов, а также особенности отдельных отношений, направленных на улучшение жизненных условий жителей населенных пунктов.

Отныне села с юридически закреплённым статусом могут стать участниками программ комплексного развития сельских территорий, на реализацию которых из федерального бюджета выделяются огромные средства. Предполагается развитие инфраструктуры: социальные и культурные объекты, сфера ЖКХ, услуг, отдыха, учреждений спорта, здравоохранения, образования, общественный транспорт и многое другое.

Более того, согласно закону, у людей, проживающих в селе, в соответствии с указом президента РФ, появляются доплаты, как жителям сельских населенных пунктов, льготные условия кредитования. Также начнут работать множество программ, направленных на развитие (например, «Земский доктор», поддержка молодых специалистов). Одним словом, для сельчан открываются новые возможности.

Однако, что происходит с культурной жизнью в селах? По нашим наблюдениям, воз и ныне там. И это несмотря на то, что «ИНФОРМЕР» долго и подробно рассказывал об этой сфере. То ли специалисты Главного управления культуры во главе с Николаем Краснолицким полагают, что дома досуга и отдыха сельчанам не нужны, пусть лучше на огороде копаются и за животными ухаживают, то ли предлагают жителям довольствоваться теми «сараями», которые есть?

Сегодня мы ещё раз хотим обратить внимание читателей на положение дел в Государственном бюджетном учреждении культуры «Андреевский дворец культуры» и ГБУК Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга».

В Орлином отвечает за развитие культуры «часто поющая и на бандуре играющая» Виктория Филипповна Накорнеева, на которую в 2018 году было заведено уголовное дело, а Домом культуры в селе Андреевка руководит «бегающий» между Москвой и Севастополем Алексей Юрьевич Вернигора (очень интересная и скрытная личность, в интернете его фотографии отсутствуют, – прим. редакции).

В 2019 году на нужды Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» было выделено свыше 105 миллионов рублей, из них на ремонт «Ракушки» и проектно-сметную документацию клуба в посёлке Солнечный — свыше 92 миллионов рублей.

Попробуем разобраться…

По странному стечению обстоятельств в ведении Алексея Вернигора находится летняя эстрада «Ракушка» на Приморском бульваре.

Удивительно, центр Севастополя и село Андреевка — это размах в 45 км. Кто из руководителей додумался до такого решения?

Поговаривают, что столично-сельский директор-коммерсант настаивает на том, чтобы «Ракушка» была с крышей, а творческие коллективы круглогодично и в любую погоду плясали и пели, а зрители не жалели своих денег на приятное времяпрепровождение.

Из пункта 2.1 приложения к плану финансово-хозяйственной деятельности следует, что летняя эстрада на Приморском бульваре приобретёт крышу, потеряв свой исторический облик.

Примечательно, что также предполагается закупка сценических костюмов, инструментов, кондиционеров, оборудования, спортивного инвентаря.

Если учесть, что творческие коллективы выступают на «Ракушке» при полном параде и в праздничной амуниции, возникает вопрос: для кого костюмы, кого наряжать будем? Для кого весь банкет, где только медведей и цыган не хватает? Для Вернигора и Краснолицкого?

Несмотря на обилие предполагаемых для Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» бюджетных средств ремонт на летней эстраде «Ракушка» на Приморском бульваре никак не начнётся.

Злые языки поговаривают, что сумма требуемых откатов превышает все разумные пределы.

Также директор сельского учреждения культуры в Андреевке решил подстраховаться — на разработку проектно-сметной документации клуба в посёлке Солнечный собирается потратить свыше 2 миллионов рублей.

И это несмотря на то, что в поселке пятнадцать улиц. Согласно данным переписи 2014 года, там проживают 1718 человек. Интересно, сколько же будет стоить сам «золотой» ремонт столь «важного» объекта культуры?

Чтобы сумма не «колола» глаза и разум, она разбита по направлениям по 400 тысяч рублей.

Вот только грамотные специалисты, знающие законы и работающие по ФЗ-44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», понимают, что «дробление запросов» — это уход от торгов и выбор удобного подрядчика. А это, скорее всего, ловкая коррупционная схема предприимчивого директора сельского учреждения культуры Севастополя.

В 2020 году Государственному бюджетному учреждению культуры «Андреевский дворец культуры» планируется выделить более 50 миллионов рублей (на госзадание — более 14 миллионов, капремонт — свыше 36 миллионов).

«ИНФОРМЕР», в свою очередь, предлагает новому руководителю Севастополя – перед выделением Алексею Вернигоре космических денег якобы на развитие культуры в селе – тщательно разобраться в том, что в действительности происходит. И, если там явные нарушения и запуск коррупционных механизмов, то следует наказать виновных по всей строгости закона.

Тем более, что наш информатор из Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» сигнализирует, что руководителю покровительствуют главные финансисты от культуры?

Может, и.о. заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов тоже «в теме», поэтому на совещании правительства бодро рапортует о грандиозном ремонте дома культуры в Андреевке, будто другие учреждения не нуждаются в реконструкции и оснащении?

Или кто-то пытается подставить и.о. заместителя губернатора, чтобы он собрал свои карандаши, ручки и блокноты и вылетел из правительства? Одним словом, Михаилу Развожаеву и его верным помощникам стоит во всём разобраться…

Если в Андреевке сладкозвучно бьют финансовые фонтаны, а Вернигора даже наведывается в село Севастополя из Москвы, чтобы в них искупаться, то в Байдарской долине культурная жизнь замерла…

Рассыпаются клубы без ремонта, отопления, надлежащего оборудования, инструментов и должного внимания….