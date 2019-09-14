Культурный кластер в Севастополе будет строить Геннадий Тимченко

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 млрд руб., смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ.

Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был выполнить «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко.

Об этом РБК рассказали два источника, близких к «Стройгазмонтажу», и собеседник, близкий к «Стройтрансгазу». Это подтвердил и представитель вице-премьера Ольги Голодец, которая отвечает в правительстве за спорт, туризм и культуру, а также пресс-секретарь «Стройтрансгаза».

Решение о переуступке было принято в начале сентября на совещании у Ольги Голодец, сообщил один из собеседников РБК.Переуступка может быть связана с тем, что Ротенберг продает часть своих строительных активов, уточнил источник в правительстве России.

Смена подрядчика — технический момент, который не повлияет на сроки и процесс строительства культурных центров, сказал РБК представитель Голодец. По его словам, параметры стройки, в том числе финансовые, остаются прежними.

В 2014 году предполагалось, что именно структура Тимченко будет строить мост через Керченский пролив в Крым. Но в декабре 2014 года он заявил, что отказался от этого проекта из-за высоких рисков.«Это очень тяжелый для нас проект. Не уверен, что мы справимся. Не хочется брать на себя репутационные риски. <…> Я просто боюсь взяться и не осилить», — сказал тогда Тимченко.

В итоге подряд получила структура «Стройгазмонтажа» «СГМ Мост», которая сейчас достраивает Крымский мост стоимостью 228,3 млрд руб.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 171

Источник: Портал Информер