Купание на двух пляжах Севастополя остается под запретом

Два севастопольских пляжа не прошли проверку Роспотребналзора. Запрет на купание там сохраняется. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба контролирующего органа.

«Отобраны повторные пробы. По двум рекреационным зонам постановления о временном ограничении купания остаются в силе – город Севастополь», – говорится в сообщении.

Напомним, что 15 июля Роспотребнадзор закрыл для купания два пляжа в Балаклавской бухте – «Мраморный» и «Городской».

С начала купального сезона в Севастополе было взято 160 проб морской воды на микробиологические показатели.





Пятница, 26 июля 2019 г. 428

Источник: Портал Информер