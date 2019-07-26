Купание на двух пляжах Севастополя остается под запретом

26 июля 2019     32
Купание на двух пляжах Севастополя остается под запретом

Два севастопольских пляжа не прошли проверку Роспотребналзора. Запрет на купание там сохраняется. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба контролирующего органа.

«Отобраны повторные пробы. По двум рекреационным зонам постановления о временном ограничении купания остаются в силе – город Севастополь», – говорится в сообщении.

Напомним, что 15 июля Роспотребнадзор закрыл для купания два пляжа в Балаклавской бухте – «Мраморный» и «Городской».

С начала купального сезона в Севастополе было взято 160 проб морской воды на микробиологические показатели.


Пятница, 26 июля 2019 г. 428

Источник: Портал Информер

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