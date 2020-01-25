Куратор Алексея Чалого ушел в отставку

Помощник президента России Владислав Сурков покинул госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом 25 января в своём Telegram-канале сообщил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, «в течение ближайшего месяца (Сурков) будет заниматься медитацией. После этого обещал рассказать о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

Сообщение об отставке Суркова, если уж говорить по-честному, новостью давно не является. Как нам стало известно ещё в конце прошлого года от своих источников в Москве, решение об отставке Суркова было принято сразу же после провала Парижского саммита в декабре.

Все дело в том, что Сурков, как куратор украинского направления российской внешней политики, клятвенно обещал, что прорыв на предстоящем саммите будет достигнут, «Зеленский под контролем» и «они на все согласны».

Реальность, впрочем, оказалась подобной ведру холодной воды. Как всем уже известно, Зеленский категорически отказался подписывать уже согласованный документ, участники саммита разъехались по своим домам, что называется несолоно хлебавши.

После провала саммита Суркову была устроена показательная выволочка, украинские СМИ даже писали о том, что его избили. В это не поверил никто. Как отметил наш источник, «досталось ему хорошо, да и весь разговор был за гранью».

С тех пор Сурков предпочел не светиться на публике, полагая, что главное – отсидеться в закутке, ожидая, когда стихнет царский гнев. Но январские события в Абхазии внезапно нарушили его медитативное состояние, в очередной раз показали полную некомпетентность куратора направления.

После этого уже самому Суркову стало понятно, что вопрос об его отставке решён окончательно и бесповоротно.

«Он практически не появлялся на работе, не отвечал на звонки. Так что его медитация началась гораздо раньше, чем об этом заявил Чеснаков», – рассказал наш московский источник.

Отставка правительства в администрацию президента лишь ускорили процесс увольнения Суркова.

«Хотя, о том, что Козак является сменщиком Суркова, говорили еще в декабре. Якобы вице-премьер даже имел по этому поводу встречу с президентом перед Новым годом, Сурков до последнего надеялся на чудо. Он запустил в СМИ дезу о том, что Козака назначают послом России в Киев. Пытался добиться личной встречи с президентом, даже провел ряд встреч с видными украинскими политиками, вроде бы тайно встречался с Зеленским, но все напрасно», – рассказал наш источник.

Сурков, как отметил наш собеседник, понял, что всё кончено во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием.

«Надо понимать, кто такой Сурков. Лично мне он представляется в виде огромного жирного паука, который сидит где-то на чердаке и вьет свои сети. Да, он по виду и похож на паука. Это классический тип шизоида (не путайте с шизофреником!), он боится и не любит людей, поэтому всех своих подчинённых опутывал паутиной. Издалека радостно наблюдал за тем, как они все больше и больше запутываются в его сетях», – рассказал нам другой собеседник, близко знающий Суркова.

«Сурков постоянно придумывал всякий бред, который потом с завидным упорством воплощал в жизнь. Он создал целый театр политических уродцев, которые выхолостили реальную политическую жизнь России, превратили ее унылое и провинциальное шапито. Все эти фрики, шизофреники, подонки, мрази всех оттенков, откровенные ублюдки буквально сожрали всю внутреннюю российскую политику, превратив ее в бесконечное тошнотворное шоу. Сам же Сурков получал неимоверное наслаждение от этого театра уродцев, подкармливая их из своих фондов и стравливая их между собой в борьбе за очередную подачку с барского стола», – рассказал еще один наш собеседник.

Театр политических уродцев господина Суркова исполняет песню в его честь.

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При этом, как отмечают почти все наблюдатели, Сурков практически не был замешан в коррупционных скандалах.

«Он распоряжался гигантскими финансовыми средствами, вертел ими, как хотел, но на него практически нет никакого компромата. То ли он настолько умен, что прячет деньги в каких-то тайных закоулках, то ли потому, что ему не нужны деньги. Я бы сказал, что вернее второе, ибо тайные интриги, власть серого кардинала – это для Суркова намного ценнее, чем презренное золото», – вторит еще один наш собеседник.

Что будет с театром политических уродцев господина Суркова?

Звездным часом для Суркова стала «оранжевая революция» на Украине в 2004 году.«Это был крах. Все политические планы развалились в один миг, никто не знал, что делать. Вот тут-то и появился Сурков, который скромно предложил свои услуги Кремлю. Его знали, в какой-то степени ценили, и, что самое важное, у него был хоть какой-то план. В итоге, его назначили куратором украинского направления, а затем он подгреб под себя и всю политику в отношении ближнего зарубежья», – вспоминает наш источник, близкий к Кремлю.

«Сурков стал активно работать с оппозицией, главную ставку он делал на Крым. Вот в это-то время впервые близко познакомился с Чалым. Он произвел впечатление на Суркова – общностью политических либеральных взглядов, воззрениями на внешнюю и внутреннюю политику, но больше всего сходством характера. Пожалуй, именно сходство их характеров стало главным в этом весьма странном союзе», – рассказывает наш источник.

Как утверждают все наши информаторы, именно Сурков ввёл Чалого в большую российскую политику.

«Он пролоббировал кандидатуру Чалого на роль отца народного восстания в Севастополе. Конечно же, для этого были и объективные причины, но выбор Суркова во многом был обусловлен тем, что он считал, что Чалый достоин стать актером в его театре политических уродцев», – вспоминает наш собеседник.

Надо отметить, что в кремлевских кабинетах, даже после воссоединения Крыма с Россией, считали, что Крым – это все-таки сфера влияния Суркова (куратора украинского направления).

«Это было связано с объективными факторами: переходным периодом, близостью к Украине. Кроме того, тем, что именно в Крыму обосновались бежавшие из Украины олигархи и политики. Также встречаться в Крыму было удобней для многих украинских политиков, решение о кураторстве Суркова над Крымом было правильным», – отмечает наш источник.

Проблема заключалась в том, что своей склонностью к интригам Сурков продолжал будоражить Крым, а ещё больше – Севастополь.

«Между ними (Чалым и Сурковым) никогда не было особой дружбы. Их нельзя назвать даже партнерами. Они жили как два паука в банке, но, что самое странное, умудрялись не только не ссориться, но и вполне себе мирно уживаться. Что их так связывало между собой, сказать трудно, но я бы предположил, что Суркову было выгодно создавать в Севастополе очаг постоянной напряженности. Ведь, он себя всегда позиционировал как эффективный кризисный менеджер, как мастер политической интриги. Другой вопрос, что большинство этих кризисов он же сам и создавал. Чалый периодически бузил по указке Суркова, а тот его укрощал. Оба получали со всего этого политические дивиденды. Чалый – укрепление своих позиций в Севастополе, а Сурков – имидж специалиста по проблемным регионам», – вспоминает наш собеседник.

Что будет теперь с Чалым после падения Суркова с вершины политического Олимпа?

«Я бы поставил этот вопрос шире – что будет с политикой в России после падения Суркова. Прежде всего, исчезнет весь этот театр политических уродцев господина Суркова. А это приведет к тому, что политическая жизнь в нашей стране начнет постепенно приобретать черты настоящей, а не фантомной. Я не хочу выступать в роли предсказателя, но, по моему мнению, госпожа Поклонская может забыть о кресле губернатора Севастополя, да и вообще о политике.

Что же до Чалого… Отношение к нему станет более жестким. И всего его минимайданы в Севастополе или же угрозы оных будет очень жестко, если не жестоко, пресекаться. Если он поймет это и прекратит плести свои интриги, то легко встроится в новую политическую реальность. Если же нет, то его ждут большие неприятности. А точнее – даже не его, а его людей», – отметил собеседник.

Мы попросили нашего информатора прокомментировать и покупку Константином Рыковым телеканала «Первый Севастопольский».

«Я не открою вам большого секрета, если скажу, что Рыков – это креатура Суркова. Сам Сурков профинансировал покупку телеканала или же это сделал Чалый – на сегодня уже абсолютно не важно. У них (Чалого и Суркова) был очень интересный проект, связанный с развитием этого ресурса (телеканала). Но после падения Суркова говорить об этом не имеет никакого смысла, так как все это уже никогда не будет реализовано», – сказал наш собеседник.

Мы также спросили его о том, означает ли отставка Суркова то, что Чалый выполнит свое обещание и уйдет из политики.

«Все с точностью наоборот. Сейчас, после бесславного конца господина Суркова, Чалый, лишившись такой поддержки в Москве, будет кровно заинтересован в том, чтобы усилить свое влияние в городе. Если до отставки Суркова я весьма скептично относился к информации о том, Чалый – сам или же посредством своих людей – примет участие в борьбе за губернаторское кресло, то сейчас у него просто нет иного выхода, кроме последней битвы за власть над городом», – сказал наш собеседник.

Наш хозяин — Денница (Сатана), мы узнаём его стиль.

К Рождеству вместо снега он посылает нам пыль.

Мы плетёмся в обозе его бесконечной орды.

Я буду, как ты,

ты будешь, как он,

мы будем, как все.

Он всегда впереди — в алом шёлке, на бледном коне,

Мы за ним по колено в грязи и по горло в вине,

И вдоль нашей дороги пылают дома и мосты.

Я буду, как ты,

ты будешь, как он,

мы будем, как все.

Пусть тебя не смущает обещанный к завтраку суд.

Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд.

Так до встречи в раю, где цветут ледяные цветы.

Я буду, как ты,

ты будешь, как он,

мы будем, как все.

Автор стихотворения Владислав Сурков

Справка:

Владислав Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. До этого с 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства России, с 2012-го — руководителя аппарата правительства России. Также был помощником президента в период с 2004 по 2008.

Источник: Портал Информер