Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» и лучший пляж в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» в Севастополе – это новый объект, расположенный на берегу тихой бухты на улице Челнокова. Море находится в шаговой доступности!

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Комплекс «Адмиральская Лагуна» – это:

– 3 этапа строительства – пять четырехэтажных корпусов от застройщика, выдержанных в традиционном стиле курортного юга (светлые фасады, большая площадь остекления, уютные номера с балконами);

– площадь номеров на выбор – от 18 до 48 кв. м;

– проектная инновация – вид на море из КАЖДОГО номера вне зависимости от места расположения выбранного номера;

– планировочное решение по размещению корпусов запроектировано таким образом, что корпуса не загораживают ландшафт и морской вид за счет оставленных видовых раскрытий зданий;

– круглосуточная охрана, услуги консьержа;

– продажа без посредников.

Рассрочка без переплат на 6 месяцев.

«Интерстрой» предлагает всем желающим современное комфортабельное жилье у моря с отличным видом и по доступной цене.

Развитый Гагаринский район с полной инфраструктурой:

– транспортные развязки;

– торговые центры;

– школы и детские сады;

– развлекательные комплексы.

Вместе с этим сама Камышовая бухта и жилой комплекс развиваются застройщиком. В рамках социальной нагрузки и за счет собственных средств осуществляется благоустройство территории, в результате чего отдыхающие и горожане, решив купить номер в КК «Адмиральская Лагуна», получают:

– чистый галечный пляж с пологим входом;

– спасательную станцию;

– медицинский пункт;

– современную и безопасную детскую площадку;

– прогулочную зеленую зону;

– торговые объекты, кондитерскую, салоны красоты, комплекс косметологических услуг, кафе, аптеку и проч.;

– городской общественный пляж в шаговой доступности;

– площадку для климатолечения.

В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта, магазины и многое другое. Также доступна удобная дорога и парковочная зона для личного авто. Благодаря удобной транспортной развязке вы сможете быстро добраться до центра города.

Самое главное – расположение жилого дома возле моря. Вы можете купить апартаменты уже сегодня, выбрав подходящий метраж и планировку под имеющейся бюджет. Посетив официальный сайт строительной компании, вы сможете ознакомиться с доступными номерами, а также узнать про акции и скидки от компании.

Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» в Севастополе от «Интерстрой» уже ждет вас!

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Вторник, 27 августа 2019 г. 173

Источник: Портал Информер