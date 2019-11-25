Кусов «поматросил», но не бросил…

Бывший и.о. заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов стал проректором по стратегическим коммуникациям Севастопольского госуниверситета. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила сотрудник пресс-службы СевГУ Ольга Бурцева.

Сфера высшего образования для Кусова родная. Он начал свою карьеру в МГУ руководителем проектов отдела проектного развития на факультете государственного управления.

В 2014 году он переехал в Севастополь, где занял должность заместителя директора по развитию филиала МГУ. В сентябре 2014 года Кусова избрали депутатом Законодательного собрания Севастополя.

Как утверждают севастопольские СМИ, политическую карьеру Кусову устроил глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов, который проходил двухлетнее обучение в филиале МГУ на второе высшее образование по специализации государственное управление.

По словам однокурсников Алексея Ярусова, занятость районного начальника не позволяла ему часто появляться в филиале МГУ. Но, по дружескому расположению, председатель Гагаринского МО предложил именно Ивана Кусова кандидатом в Заксобрание.

Как говорят сотрудники филиала МГУ, Кусов поставил процесс получения второго высшего образования на солидные рельсы.

Многие публичные люди Севастополя или их родственники поспешили получить второй диплом престижного учебного заведения.

Даже жена теперь уже бывшего директора департамента образования Оксана Родикова оказалась в списке счастливчиков, удостоенная права получить второй диплом за счет государства.

В 2015 году Кусов занял уже кресло директора Черноморского филиала МГУ и представил Владимиру Путину грандиозный проект по созданию технопарка МГУ в Севастополе.

Но в январе 2019 года Кусов сложил и депутатские полномочия, и обязанности руководителя филиала – его пригласили на работу в правительство, как опять же утверждали источники, все те же старые знакомые по учебе в филиале МГУ.

В должности и.о. вице-губернатора Иван Кусов курировал социальную сферу: департаменты образования, здравоохранения, социальной защиты. Но при формировании нового правительства Михаила Развожаева, Кусову места не нашлось, его попросили с вещами на выход.

Правда, долго страдать в качестве безработного Кусову не пришлось. Столь ценный кадр получил приглашение в СевГУ, где и займется стратегическими коммуникациями. Что это такое и с чем едят, возможно, неведомо даже самому Кусову.

Но, учитывая, что среди депутатов Заксобрания и членов правительства города много желающих получить диплом о высшем образовании, можно не сомневаться, что карьера Кусова в СевГУ вовсе не завершится.

Так что, можно ожидать, что внезапно прерванная политическая карьера Кусова возобновится, благо вакантные округа в Заксобрании имеются.

Справка:

Иван Кусов родился 24 января 1987 года в городе Семипалатинск, Казахстан. После школы уехал в Москву, где в 2008 году с отличием окончил Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал после окончания университета. Являлся преподавателем, а затем руководителем проектов отдела проектного развития на факультете государственного управления МГУ. В 2014 году переехал в Севастополь, где занял должность заместителя директора по развитию филиала МГУ имени Ломоносова.

Источник: Портал Информер