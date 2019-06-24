Кучма собирался отдать Крым России еще в 1994 году

24 июня 2019     24
Кучма собирался отдать Крым России еще в 1994 году

Леонид Кучма еще в 1994 году хотел вернуть Крым России. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказал его бывший советник политолог Дмитрий Выдрин.

По его словам, вопрос принадлежности полуострова Кучма обсуждал с ним сразу после своего избрания на пост главы государства в 1994 году.

Дмитрий Выдрин

“Он (Леонид Кучма) ошарашил меня неожиданным вопросом: Дмитрий, скажи только абсолютно искренне и честно, Крым же ведь не украинский? Он абсолютно русский и по истории, и по ментальности, по населению, и, скорее всего, по будущему. Может мне стоит издать один из первых указов о возвращении Крыма России? Тогда мы решаем множество проблем с Россией и сможем получить много бонусов и преференций”, — рассказал Выдрин.

Такая постановка вопроса, по словам Дмитрия Выдрина, его удивила, а Кучма счел реакцию советника как неодобрение своей идеи.

“Поскольку я был настолько ошарашен, мое удивление он принял за внутреннее несогласие. Тогда он сказал: ну хорошо, пусть не весь Крым, но Севастополь точно российский, давай подумаем, как отдать Севастополь России”, — заявил Выдрин.

Источник: Портал Информер

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