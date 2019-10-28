К весне севастопольская улица станет другой

28 октября 2019     10
К весне севастопольская улица станет другой

На аппаратном совещании заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров сообщил о начале подготовительных работ по реконструкции Большой Морской.

На первом этапе будут проводиться работы по замене инженерных сетей.

«Сроки у нас достаточно сжатые, до конца апреля все работы должны быть завершены на площади Лазарева, Большой Морской и площади Ушакова.

Сегодня начинаются подготовительные работы. Компания выставляет строительный городок на территории парковки у гостиницы «Украина» – эта работа займет порядка трех, четырех дней.

По поручению врио губернатора мы сделаем график для контрольных мероприятий членами Наблюдательного совета. Также будет согласован со специалистами и независимыми экспертами

дендрологический план реконструкции улицы. Только после этого будет выдан билет на порубочные деревья», – сказал Владимир Базаров.

Заместитель губернатора Денис Солодовников отметил, что движение транспорта в центре города на данном этапе перекрываться не будет.

«Еще раз акцентируем внимание, что движение по улицам у нас перекрываться не будет. Работы будут вестись частично, перекрытия будут осуществляться по мере необходимости. Все работы по реконструкции Большой Морской будут проводиться в соответствии с договоренностями, достигнутыми Наблюдательным советом. Его члены будут осуществлять мониторинг с тем, чтобы общественность была в курсе всех проводимых работ», – сказал Денис Солодовников.

Проектом благоустройства предусмотрено озеленение, замена всех сетей, обустройство ливневой канализации, создание зон отдыха. При реконструкции будет сохранен исторический облик центральной улицы. Ранее вопросы реконструкции уже несколько раз обсуждали с жителями, по просьбам севастопольцев проект видоизменен на 40 %, а также создан Наблюдательный совет, который проконтролирует работы на всех этапах.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 99

Источник: Портал Информер

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