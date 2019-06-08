К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Всообщении Европейского космического агентства говорится о том, что к Земле несется астероид 2006 QV89 размером с футбольное поле. Об этом передаёт РЕН ТВ.

Вероятность столкновения астероида с Землей составляет 1:7000. Небесное тело максимально приблизится к Земле 9 сентября. Предполагается, что расстояние между ними составит 7 млн километров.

Агентство подготовило список наиболее опасных для Земли астероидов, среди которых и астероид Бенна. По габаритам он превышает 103-этажный нью-йоркский небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг, и 195ODA диаметром два километра.

Учёные говорят, что в первом случае столкновение с Землей может произойти в 2196 году, во втором – в марте 2880 года.