К нашей планете приближается опасный астероид

25 января 2020     20
К нашей планете приближается опасный астероид

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Отмечается, что его диаметр – почти один километр. Стало известно о том, что астероид, который был открыт учёными 25 лет назад, сейчас мчится к Земле. Небесное тело отнесли к разряду “потенциально опасных”.“Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров. 15 февраля оно приблизится на минимальное расстояние к Земле, которое будет в 15 раз больше дистанции от планеты до нашего спутника”, — сказали в НАСА. 

Сам астероид относится к группе “Аполлонов”, то есть его траектория так или иначе пересекается с земной орбитой. Именно потому он и вошёл в разряд потенциально опасных”. По словам учёных, в следующий раз небесное тело пролетит рядом с Землёй только в 2075 году.



Суббота, 25 января 2020 г. 333

Источник: Портал Информер

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