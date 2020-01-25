К нашей планете приближается опасный астероид

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Отмечается, что его диаметр – почти один километр. Стало известно о том, что астероид, который был открыт учёными 25 лет назад, сейчас мчится к Земле. Небесное тело отнесли к разряду “потенциально опасных”.“Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров. 15 февраля оно приблизится на минимальное расстояние к Земле, которое будет в 15 раз больше дистанции от планеты до нашего спутника”, — сказали в НАСА.

Сам астероид относится к группе “Аполлонов”, то есть его траектория так или иначе пересекается с земной орбитой. Именно потому он и вошёл в разряд “потенциально опасных”. По словам учёных, в следующий раз небесное тело пролетит рядом с Землёй только в 2075 году.







Суббота, 25 января 2020 г. 333

Источник: Портал Информер