К 2024 году почти половина школьников Севастополя будет заниматься по программам «Кванториума»

Число детей, участвующих в программах детского технопарка “Кванториум” в Севастополе, к 2024 году должно превысить 15 тыс. – это около половины школьников города. Об этом сообщил ТАСС руководитель Севастопольской станции юных техников и детского технопарка “Кванториум” Максим Виноградов.

“Наша задача в том, чтобы все дети могли по максимуму “потрогать” технологии, может быть, даже выбрать профессию. Наша задача – примерно в 2023 году выйти на охват 15 тыс. детей за счет всех подразделений. Это почти половина школьников города”, – сказал Виноградов.

Он уточнил, что в рамках национального проекта “Образование” в Севастополе в ближайшие годы должны быть созданы еще четыре площадки.

Среди них два “IT-куба” (площадки дополнительного образования детей, направленные на развитие знаний и навыков в области программирования), второй технопарк “Кванториум” и региональный методический центр дополнительного образования.

Кроме обычных программ детского технопарка, предназначенных для детей 10 лет и старше, будет развиваться и направление для младших школьников, для которого используют севастопольские наработки.

Виноградов отметил, что также в детско-юношеских клубах, работающих в районах города, будут запущены программы для подготовки детей к обучению в “Кванториуме”.

“Когда дети приходят к нам заниматься техническими проектами, мы сталкиваемся с тем, что многих надо сначала учить компьютерной грамотности: как вставлять флешку, как создавать папки. Это очень неэффективно, ведь мы, обладая нашим оборудованием и технологиям, можем дать детям гораздо больше, если у них будет начальная база знаний”, – сказал Виноградов.

Справка:

Детские технопарки “Кванториум” – площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель – способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

В Севастополе “Кванториум” открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк в Крыму.

Развитие сети детских технопарков “Кванториум” и центров цифрового образования детей “IT-куб” является одним из направлений нацпроекта “Образование”, который охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.

Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.







Понедельник, 20 января 2020 г. 813

Источник: Портал Информер