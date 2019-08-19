Ласточкино гнездо закрыто для посещения туристов

Ласточкино гнездо закрыто для посещения в связи с реконструкцией. Об этом сообщила пресс-служба госбюджетного учреждения «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»».

«В связи с передачей дворца-замка Ласточкино гнездо заказчику от министерства культуры Республики Крым под реконструкцию замок закрыт для посещения. Доступ на территорию дворца-замка Ласточкино гнездо, и к зданию дворца-замка Ласточкино гнездо открыт, свободен», – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение сметной стоимости масштабной реставрации дворца Ласточкино гнездо.

Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы по реставрации объекта оценены почти в 80 млн рублей.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 485

Источник: Портал Информер