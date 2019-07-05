ЛДПР, КПРФ… За кого севастопольцы будут голосовать в сентябре 2019 года? Выбор читателей «ИНФОРМЕРа»

5 июля 2019     25
ЛДПР, КПРФ..

В течение месяца “ИНФОРМЕР” проводил опрос среди читателей. Нас интересовало, за какую политическую силу готова проголосовать наша аудитория на выборах в Заксобрание Севастополя 8 сентября. В голосовании приняли участие 1 468 человек. 


Источник: Портал Информер

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