В течение месяца “ИНФОРМЕР” проводил опрос среди читателей. Нас интересовало, за какую политическую силу готова проголосовать наша аудитория на выборах в Заксобрание Севастополя 8 сентября. В голосовании приняли участие 1 468 человек.

ЛДПР, КПРФ… За кого севастопольцы будут голосовать в сентябре 2019 года? Выбор читателей «ИНФОРМЕРа»

Лизнувшая мороженое в магазине девушка из вирусного ролика пойдет под суд Девушке, которая лизнула мороженое Blue Bell в американском магазине и убрала его обратно в холодильник, грозит до 20 лет тюрьмы, …



Как тебе такое, «Единая Россия»?! Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа», депутат Законодательного собрания Севастополя Борис Колесников выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца по четвёртому одномандатному округу. Уже начата процедура …



Путешественник Федор Конюхов отправился в Крым на «Летающей Лаборатории» Сегодня утром Фёдор Конюхов и Сергей Рябчинский, президент федерации планерного спорта России, взлетели с аэродрома «Северка» в Московской области и …

