Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Подъем».

Лещенко полагает, что его матерные выражения вырежут из выпуска во время монтажа.

«Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать», — отметил народный артист России.

Он заметил, что «зато будет теперь больше разговоров и просмотров».

По словам Лещенко, YouTube — «достаточно закрытая история», а не общественное телевидение.

«Его только продвинутая публика смотрит. Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — добавил певец.

Напомним, что 12 декабря Галкин опубликовал первый выпуск нового шоу «Музыкалити» на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.

В нем приняли участие народный артист РСФСР Лев Лещенко и поп-рок-музыкант Кирилл Бледный, фронтмен группы «Пошлая Молли».

На передаче они в том числе обсудили число своих сексуальных партнеров и оценивали музыкальные композиции. Лещенко выругался, когда они вместе с Бледным обсуждали, как в современной музыке зачастую используется противоположность положительных и отрицательных характеристик девушек в одном словосочетании в текстах песен.







Суббота, 14 декабря 2019 г. 516

Источник: Портал Информер