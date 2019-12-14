Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом

14 декабря 2019     20
Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Подъем».

Лещенко полагает, что его матерные выражения вырежут из выпуска во время монтажа.

«Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать», — отметил народный артист России.

Он заметил, что «зато будет теперь больше разговоров и просмотров».

По словам Лещенко, YouTube — «достаточно закрытая история», а не общественное телевидение.

«Его только продвинутая публика смотрит. Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — добавил певец.

Напомним, что 12 декабря Галкин опубликовал первый выпуск нового шоу «Музыкалити» на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.

В нем приняли участие народный артист РСФСР Лев Лещенко и поп-рок-музыкант Кирилл Бледный, фронтмен группы «Пошлая Молли».

На передаче они в том числе обсудили число своих сексуальных партнеров и оценивали музыкальные композиции. Лещенко выругался, когда они вместе с Бледным обсуждали, как в современной музыке зачастую используется противоположность положительных и отрицательных характеристик девушек в одном словосочетании в текстах песен.



Суббота, 14 декабря 2019 г. 516

Источник: Портал Информер

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Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом
Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом

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