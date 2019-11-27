Легендарный севастопольский «Фантас» и уникальная методика грабежа магазинов

Летом и осенью 1973 года по Севастополю прокатилась волна дерзких ограблений магазинов, торговых палаток и квартир. Ограбления совершались практически еженедельно. Все милицейские службы города были подняты на ноги. Весь этот криминальный переполох был связан с прибытием в Севастополь профессионального преступника из России Алексея Рымова.

Рымов Алексей Васильевич, 1928 г. р., уроженец села Плахино Захаровского района Рязанской области. Образование 7 классов. Без определенного места жительства и занятий. В 1946 г был призван в армию, но через 2 месяца дезертировал. Был осужден на 5 лет за дезертирство. Освобожден в 1951 г. В 1952 г получил 6 лет заключения за грабеж. В 1953 вышел на свободу по “бериевской амнистии”. В 1954 осужден на 12 лет за разбой. В 1957 г бежал из лагеря. Был пойман и получил еще 11 лет лагерей. В 1965 был освобожден. Переехал в Днепропетровск. В 1966 г осужден по статье 81. 4 часть УК УССР к 3 годам заключения. В 1969 освобожден. В 1970 г арестован и осужден по ст. 85 ч 2 на 1 год.

он прибывает на криминальные гастроли в Севастополь. В ресторане знакомится с лидером молодежной бандыпо кличке. О Фантасе в Севастополе ходили легенды. Смелый и дерзкий преступник после удачных грабежей устраивал шумные застолья в севастопольских ресторанах, где шампанское лилось рекой, дарил девушкам дорогие подарки, цветы, драгоценности. Особенно он был популярен у студенток Севастопольского приборостроительного института. Провести ночь с севастопольским Робин Гудом было мечтой многих из них

Леонид Сытников, 1956 г. р., житель села Терновка Севастопольского района. Отбывая срок за грабеж в Красноперекопске познакомился и подружился с Василием Пименовым, тоже осужденным за грабеж.

После освобождения они обосновались в Севастополе. К ним часто наведывался из Москвы их приятель Владимир Баклицкий, ранее судимый. Они занялись квартирными кражами. После удачных грабежей устраивали шумные застолья в ресторанах, делали своим девушкам шикарные подарки. Быстро завоевывали популярность в криминальном мире.

Профессиональный грабитель и взломщик Алексей Рымов направил Сытникова и его дружков на новую стезю – они стали грабить магазины и торговые палатки. Рымов стал идейным вдохновителем и организатором банды дерзких грабителей.

Только за 5 месяцев 1973 года было ограблено 27 магазинов.

Деньги текли рекой в руки бандитов. Но вскоре, как это часто бывает, в банде возникли разногласия из-за дележа награбленного и объектов дальнейших нападений. Алексей Рымов решил, что его пути с Сытниковым и его компанией расходятся и со своей долей добычи укатил в Сочи.

Тем временем Фантас и его команда ограбили Центральный Универмаг, где кстати работала мать Сытникова. Вынесли дорогие шубы, радиоаппаратуру, ювелирные изделия. Баклицкий отправился в Москву сбывать похищенное.

Оперативники быстро выяснили, что к ограблению причастен Фантас и объявили его в розыск. Выяснили, что он скрывается в Терновке. Было организовано перекрытие сел Терновка, Красный Мак и Залесное. Были задействованы даже армейские патрули. Однако Фантас прорвался через оцепенение в Севастополь. Был арестован Пименов. Из показаний друзей и подруг Фантаса выяснили, что он сбежал к одной из своих любовниц в Выборг.

Прибыв в Выборг Сытников планировал в дальнейшем бежать на Запад через финскую границу. Однако через несколько дней он был схвачен в доме своей подруги питерскими оперативниками.

В питерском сизо “Кресты” его посадили в “пресс хату”, где бандиты, работавшие на милицию, выбили из Фантаса всю информацию о грабежах. После его этапировали в сизо Симферополя.

Владимир Баклицкий занимавшийся в банде реализацией награбленного, работал инженером на АЭС в Дубне. Была установлена слежка. Оперативники с Петровки 38 блокировали дом где он жил и взяли штурмом. Самое удивительное, что на следствии и допросах молодые бандиты молчали о Рымове.

Сытников был приговорен к 12 годам лагерей. Пименов и Баклицкий получили по 10 лет.

Но Севастополь ещё услышал о Фантасе. В январе 1978 г он бежит из лагеря.

Ожидая его появления в Севастополе, были подняты по тревоге все силовые службы города. Ориентировки на Фантаса висели на всех столбах. Однако он отправился в Ялту, где скрывался у дальних родственников. В конце января он все же отправился в Севастополь повидать бывших друзей и подруг. Его выдали. Ночью опера ворвались в дом на Красной Горке и арестовали беглеца.

Леонид Сытников полностью отбыл свой срок. В конце 80-х он вернулся в Севастополь. Жил в Терновке. Женился. Родился сын. Сильно выпивал. В 1996 г, будучи пьяным, был сбит машиной на трассе под Терновкой. Так закончил свой жизненный путь севастопольский робин гуд “Фантас”.

Алексей Рымов, прокутив в Сочи свой воровской куш, весной 1974 года возвратился в Крым. В Севастополе он знакомится с 30-летней работницей банка Таей Власовой. Девушка очень скоро влюбляется в красивого и щедрого ухажера. Она становится его верной спутницей и помощницей в преступлениях.

Рымов начинает грабить магазины по своей уникальной методике. Он взламывал дверь, проникал в магазин, находил сейф и большим камнем или кувалдой разбивал его. Брал только деньги. На все уходило 5- минут. Так были ограблены 4 магазина в Алуште. Затем Рымов отправился в Краснодарский край и ограбил магазин в Дагомысе. Почти все это время он жил с Таей Власовой в Ялте, снимая комнату у местного пенсионера, хронического алкоголика Кочеткова.

Из показаний свидетеля Кочеткова: “Денег у него было много. А я пенсионер. Так что когда он приглашал выпить, я соглашался. А попили мы с Рымовым изрядно. Когда у него кончались деньги, он уезжал на день или два. И всегда возвращался с деньгами. И мы снова пили. За всю жизнь я столько не выпил, как с Алексеем. Это были самые счастливые дни в моей жизни.”

Рымов переносит свою криминальную активность в Севастополь. Ограблены магазины в Каче, Орловке, Любимовке, Орлином, Широком. Добыча из сейфов составляла от 500 до 5000 рублей. Это были очень большие по советским меркам деньги.

За 7 месяцев Рымов со своей помощницей Таей Власовой ограбил 13 магазинов в Севастополе.

Для поимки неуловимых грабителей в Севастополе была создана оперативно-следственная группа во главе замначальника УВД полковника Николая Котова. Туда вошли лучшие оперативники уголовного разыска Воробьев, Жуков, Пятенко и другие.

Наконец в селе Полюшко под Качей, во время очередного ограбления прдуктового магазина Алексей Рымов был схвачен. Суд приговорил его к 15 годам лагерей особого режима. Следы Рымова затерялись в советском ГУЛАГЕ.

Занавес.

Источник: Портал Информер