«Ленинград» ответил на обвинения в мате

Группировка «Ленинград», из-за репертуара которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять матерные песни. Об этом заявил пресс-секретарь, гитарист музыкальный группы Дмитрий Гугучкин.
«Не было пока прецедентов, чтобы нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни. Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять», – сказал Гугучкин.
Он пояснил также, что в некоторых ситуациях песню можно исполнять только с матом.
Напомним, что ранее на организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону возбудили административное дело за нецензурную лексику на концерте Шнурова.
Суббота, 21 сентября 2019 г. 46
Источник: Портал Информер