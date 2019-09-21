«Ленинград» ответил на обвинения в мате

21 сентября 2019     18
«Ленинград» ответил на обвинения в мате

Группировка «Ленинград», из-за репертуара которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять матерные песни. Об этом заявил пресс-секретарь, гитарист музыкальный группы Дмитрий Гугучкин.

«Не было пока прецедентов, чтобы нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни. Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять», – сказал Гугучкин.

Он пояснил также, что в некоторых ситуациях песню можно исполнять только с матом.

Напомним, что ранее на организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону возбудили административное дело за нецензурную лексику на концерте Шнурова.


Суббота, 21 сентября 2019 г. 46

Источник: Портал Информер

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