Ленин в Севастополе (ФОТО)

Среди памятников и монументов Севастополя отдельное место занимают памятники Владимиру Ильичу Ленину. В севастопольской зоне на государственном учёте числятся одиннадцать памятников «вождю и учителю мирового пролетариата». Сколько же их на самом деле?Первый из них появился в 1932 году на постаменте нынешнего памятника П. С. Нахимову. Простоял лишь 10 лет.

В годы оккупации города бронзовый памятник Ленину был увезен в Германию на переплавку.

Из тех, что существуют в наши дни, первым появился монумент из гранита и бронзы на вершине Центрального холма, возвышающийся по соседству с Владимирским собором – усыпальницей адмиралов, – один из лучших на территории бывшего Советского Союза. Он был открыт 2 ноября 1957 года, высота – 20,75 метра. Его авторы – лауреат Государственной премии скульптор П.И. Бондаренко, архитекторы Г.В. Щуко и С.Я. Турковский.

Дальше просто перечисление и фотографии. Памятник у главного корпуса Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

Бюст там же.

Маленький Ильич в Комсомольском парке.

Памятник на Севастопольском вертолетном заводе.

Памятник в Севастопольском троллейбусном управлении. Он уникален тем, что является точной копией разрушенного в Киеве монумента.

Памятник в Балаклаве.

Бюст Ленина в Инкермане перед домом культуры.

Памятник на территории Севастопольского морского завода.

Бюст в поселке Андреевка.

Памятник в селе Орлиное.

Два памятника в поселке Кача.

Памятник в поселке Любимовка.

Памятник в поселке Осипенко.

Памятник в селе Терновка.

Бюст в Троицкой бухте.

Посчитав перечисленные бюсты и монументы, мы видим, что в Севастополе и его окрестностях есть 17 памятников Владимиру Ильичу Ленину.

Помимо этого можно добавить памятный знак в начале аллеи из 100 платанов, которые были высажены на проспекте Острякова в 1970 году к столетию Ленина, портрет на склоне горы при подъезде по железной дороге к Верхнесадовому со стороны Симферополя, бюсты в холле Законодательного cобрания и городском комитете КПРФ, ростовые фигуры в ЦКБ «Черноморец» и читальном зале центральной библиотеки имени Л. Н. Толстого.

В итоге получается, что в Севастополе 23 памятника и бюста вождю мирового пролетариата. И вполне возможно, что это не предел, поскольку на территории многих воинских частей и соединений Черноморского флота, на предприятиях города также есть бюсты Владимира Ильича Ленина. «ИНФОРМЕР» предлагает нашим читателям, которые знают о неуказанных в статье памятниках и бюстах, которые есть или были в Севастополе, сообщать в редакцию.







Среда, 9 октября 2019 г. 11456

Источник: Портал Информер