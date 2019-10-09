Ленин в Севастополе (ФОТО)

Среди памятников и монументов Севастополя отдельное место занимают памятники Владимиру Ильичу Ленину. В севастопольской зоне на государственном учёте числятся одиннадцать памятников «вождю и учителю мирового пролетариата». Сколько же их на самом деле?Первый из них появился в 1932 году на постаменте нынешнего памятника П. С. Нахимову. Простоял лишь 10 лет.
В годы оккупации города бронзовый памятник Ленину был увезен в Германию на переплавку.
Из тех, что существуют в наши дни, первым появился монумент из гранита и бронзы на вершине Центрального холма, возвышающийся по соседству с Владимирским собором – усыпальницей адмиралов, – один из лучших на территории бывшего Советского Союза. Он был открыт 2 ноября 1957 года, высота – 20,75 метра. Его авторы – лауреат Государственной премии скульптор П.И. Бондаренко, архитекторы Г.В. Щуко и С.Я. Турковский.
Дальше просто перечисление и фотографии. Памятник у главного корпуса Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.
Бюст там же.
Маленький Ильич в Комсомольском парке.
Памятник на Севастопольском вертолетном заводе.
Памятник в Севастопольском троллейбусном управлении. Он уникален тем, что является точной копией разрушенного в Киеве монумента.
Памятник в Балаклаве.
Бюст Ленина в Инкермане перед домом культуры.
Памятник на территории Севастопольского морского завода.
Бюст в поселке Андреевка.
Памятник в селе Орлиное.
Два памятника в поселке Кача.
Памятник в поселке Любимовка.
Памятник в поселке Осипенко.
Памятник в селе Терновка.
Бюст в Троицкой бухте.
Посчитав перечисленные бюсты и монументы, мы видим, что в Севастополе и его окрестностях есть 17 памятников Владимиру Ильичу Ленину.
Помимо этого можно добавить памятный знак в начале аллеи из 100 платанов, которые были высажены на проспекте Острякова в 1970 году к столетию Ленина, портрет на склоне горы при подъезде по железной дороге к Верхнесадовому со стороны Симферополя, бюсты в холле Законодательного cобрания и городском комитете КПРФ, ростовые фигуры в ЦКБ «Черноморец» и читальном зале центральной библиотеки имени Л. Н. Толстого.
В итоге получается, что в Севастополе 23 памятника и бюста вождю мирового пролетариата. И вполне возможно, что это не предел, поскольку на территории многих воинских частей и соединений Черноморского флота, на предприятиях города также есть бюсты Владимира Ильича Ленина. «ИНФОРМЕР» предлагает нашим читателям, которые знают о неуказанных в статье памятниках и бюстах, которые есть или были в Севастополе, сообщать в редакцию.
Среда, 9 октября 2019 г. 11456
Источник: Портал Информер