Летний ливень в Севастополе назван самым крупным происшествием в уходящем году

Подразделения главного управления МЧС России по Севастополю в течение 2019 года более трех тысяч раз реагировали на различные происшествия, в результате было спасено 348 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС.

«За отчетный период произошло 1 396 пожаров, из которых 19 – природные пожары. Спасены на пожарах 38 человек. К сожалению, погибли 19, в том числе 1 ребенок. 416 раз подразделения реагировали на дорожно-транспортные происшествия, при этом спасены 54 человека», – отмечает пресс-служба.

Кроме пожаров и ДТП спасатели реагировали на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, которых с начала года найдено 1 641 единица. Также на водных объектах зафиксировано 14 происшествий, погибли 9 человек, спасены 35. В горнолесной местности случилось 38 происшествий.Сотрудники МЧС среди самых крупных происшествий уходящего года назвали последствия ливня 7 июня. Тогда всего за несколько часов в регионе выпало 33 миллиметра осадков, что повлекло множественные подтопления, размытие почвы, обрушения склонов.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 30

Источник: Портал Информер