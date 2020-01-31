Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей жительнице Севастополя

31 января 2020     12
Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей жительнице Севастополя

Обвинение в государственной измене предъявлено жительнице Севастополя. Лефортовский суд Москвы продлил ей срок ареста до конца апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«Постановлением суда от 24 января продлен срок содержания под стражей в отношении Довгополой Галины Павловны на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 27 апреля», – сказала Первовласенко.В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступления 275 УК РФ (государственная измена), наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. От иных комментариев в суде отказались, ссылаясь на то, что материалы дела содержат гриф «секретно» и не могут быть разглашены.

Напомним, что в ноябре прошлого года в ЦОС ФСБ сообщили о задержании 64-летней жительницы Севастополя по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, она собирала сведения военного характера для разведки Минобороны Украины.

Приговором Ленинского районного суда Севастополя женщина была заключена под стражу на два месяца.



Пятница, 31 января 2020 г. 68

Источник: Портал Информер

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