Либо севастопольская «Единая Россия» показывает, что у неё «железные яйца», либо Кажанов прав…

Пока ещё парламентарий Законодательного собрания Севастополя, член фракции «Единая Россия», член ОНФ Сергей Кажанов решил поддержать Процко в его голодовке. «Мы объявляем голодовку, присядем, будем читать книги, разговаривать с людьми без плакатов, без нарушения законов. Голодовка до того момента, пока не упадём», — заявил Процко.

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Сергей Кажанов, член фракции «Единая Россия», представитель российской власти, явно тоскует по Украине.

«Хотя сдается мне что столь мудрое правление завело страну в серьезный внутриполитический кризис. Предстоит много потрясений. А обдуренный и загнанный в угол народ не лучший защитник для властьпредержащих. На Украине так не было», — словно с сожалением говорит Кажанов, дополняя, что «справедливости в этой стране не будет».

Конечно, можно нормально воспринимать подобные заявления, если Кажанов не был бы депутатом Заксобрания города федерального значения РФ Севастополь, то есть представителем российской власти в субъекте нашей страны. Ничего не имели бы против, если он жил за бугром и что-то там рассуждал о России, а не свободно разгуливал по городу русских моряков и не кормился за счёт севастопольцев.

Но он говорит про нашу великую державу! Главного борца «за свободу и независимость Севастополя», «члена «Русской весны»» уже не устраивает Россия?

То есть ему вдруг стало некомфортно зарабатывать миллионы, нажимая на кнопки в Заксобрании Севастополя? Может, Алтабаевой, Щербаковой, Кулагину и всем единомышленникам Кажанова также дурно жить в России, но они, по всей вероятности, переобуваясь в воздухе и переступая через себя, вынуждены петь хвалебные оды ради тёплого местечка в Законодательном собрании?

разбогател (сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Законодательного Собрания города Севастополя по состоянию на 31 декабря 2018 года размещены на официальном сайте местного парламента). Напомним читателям «ИНФОРМЕРа», что в 2018 год Сергей Кажанов на 5 823 507,73 рублей (сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Законодательного Собрания города Севастополя по состоянию на 31 декабря 2018 года размещены на официальном сайте местного парламента).

В собственности у депутата две квартиры площадью (42,1 и 44, 6 кв. м), а также машина – WOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 года выпуска.

Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, депутат Кажанов в числе лидеров. Он задекларировал более 8 миллионов рублей. Доходы Кажанова выросли более, чем вчетверо. В 2014 году он получил 0,9 миллионов, 2015 – уже 3,48 миллиона, а 2016 – 4,14 миллионов рублей.

Уже в России бывший украинский милиционер, которого в свое время «исключили» из органов, в 2016 году заработал больше, чем целый прокурор Крыма.

не смог проявить себя на депутатской ниве . Он побил абсолютный рекорд невнимания к нуждам своих избирателей. Так, за 2018 год он принял всего 31 человека. Ранее «ИНФОРМЕР» писал, что Кажанов, увы,Он побил абсолютный рекорд невнимания к нуждам своих избирателей. Так, за 2018 год он принял всего 31 человека. Даже Алексей Михайлович Чалый, который по полгода живет заграницей, «обслужил» 40 человек.

За целый год работы Кажанов не направил ни одного запроса ни в органы власти, ни в правоохранительные структуры. Видимо, прекрасно понимает, что сколько бы он не искажал факты в материалах своего издания, дезинформируя севастопольцев о работе губернатора и правительства, о развитии города, анализ содержательной части этих статей может у правоохранительных и судебных органов вызвать претензии только к нему самому. Вот и не вылазит ничего из кажановских страшилок из интернета в реальность. В этом, пожалуй, вся суть Кажанова: грозно раздувать щеки и топорщить усы, находясь «по ту сторону экрана», ловко прикидываться пустым местом при необходимости реальных дел. Не так давно депутат Заксобрания Севастополя был обычным украинским ментом (известно, что бывших не бывает!), который слонялся по дворам и боролся с нарушениями общественного порядка, потом перебирал бумаги в отделении. Он сознательно стоял на защите украинских интересов за мизерную заработную плату, вёл себя скромно и толерантно, предпочитал больше молчать, чем активно шевелить усами и геройствовать.



Несмотря на то, что с миллионами жить гораздо веселее, Кажанов вдруг осмелел и стал в открытую заявлять, что его не устраивает российское государство и власть в стране!



Однако, стоит подчеркнуть, что стремительный социально-финансовый лифт по подъёму Кажанова вверх, в российскую власть на городском уровне, начал для него движение именно с известного севастопольского сайта.

Позже он стал членом фракции «Единая Россия», депутатом Заксобрания и заявил (то ли осмелел, то ли охамел): «Ну что, «Единая Россия», обделалась?…. Как и нервная реакция Турчака со своей шоблой (Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»». –>