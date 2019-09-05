Лидер севастопольской организации ЛДПР Илья Журавлев: «Мы получим 30% голосов избирателей»

5 сентября 2019     11
Лидер севастопольской организации ЛДПР Илья Журавлев: «Мы получим 30% голосов избирателей»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки, вот что интересуют всех. 

С этим вопросом мы обратились к 1-му секретарю севастопольской организации ЛДПР Илье Журавлеву. Вот что он нам сказал:

“ЛДПР получит, как минимум, – 30% голосов. Если мы получим меньше, мы будем рассматривать этот результата как провал нашей политической силы на выборах. Но я уверен, и в этом я лично убеждаюсь на встречах с севастопольцами, что мы получим больше.

“Единая Россия” получит 20% -22% голосов избирателей.

КПРФ – 18%.

“Справедливая Россия” – 5%.

Я также уверен, что наши кандидаты выиграют выборы, как минимум, в четырех избирательных округах”, – поделился своим прогнозом Илья Журавлев.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 113

Источник: Портал Информер

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