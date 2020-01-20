Лиза Пескова пожаловалась, что отец не дает ей денег

В интервью Forbes дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова рассказала, как зарабатывает с 18 лет. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам Елизаветы Песковой, отец лишил ее денег в 18 лет. Девушка уточнила, что сначала зарабатывала на хлеб, продавая свои вещи через социальную сеть, а затем на нее обратили внимание рекламодатели.

Дочь Пескова озвучила расценки: разместить сториз в ее аккаунте стоит 40 тысяч рублей, а пост – 60 тысяч. При этом деушка добавила, что подписчиков себе не накручивала, сейчас их количество составляет 90 тысяч.

Лизе Песковой 22 года. В настоящее время она учится в МГИМО, летнюю практику девушка проходила в Европейском парламенте, где была помощником одного из депутатов. Сейчас она обучается в магистратуре и хочет пойти по стопам отца и стать дипломатом.

Она назвала себя феминисткой, но негативно высказалась о крайнем феминизме, дополнив, что относит себя больше к движению прошлых десятилетий.

«Я категорически против этого, но я за равенство в правах, в оплате труда и, более того, я в какой-то степени отношу себя к феминисткам», – сказала она и дополнила, что мужеподобные женщины, призывающие сесть на «лицо мужскому мнению»

Она уверена, что женщина должна оставаться женщиной, а мужчина – мужчиной. Счет в ресторане должен оплачивать мужчина. Современные девушки не должны сами зарабатывать. Однако если такая возможность есть, то это хорошо. Именно так её воспитывали родители, уточнила девушка.







Понедельник, 20 января 2020 г. 1009

Источник: Портал Информер