Лилипуты в союзе с Гулливером

Механизм так называемой демократической выборности власти, который победоносно шагает по планете и, в том числе, топчется по России, представляет собой систему, при которой виртуальность демократического процесса преподносится публике как реальность, в которой она, якобы, принимает самое активное участие. То есть участие во «властвовании».

Виртуальность же означает только одно, а именно – обман.

Публика, то есть народ – при демократии ни в коем случае властвовать не могут по определению. По определению именно выборности. Коль скоро ты кого-то выбрал, значит, сам отошёл в сторону. В том числе и от власти.

Все твои же последующие призывы, обращения и прочие заклинания к тем, кому ты вручил власть в руки в 99 случаях из 100 остаются просто сотрясением воздуха.

В Севастополе в течение 5 лет общественность сотрясала воздух жгучими, отчаянными и громогласными обличениями депутатского корпуса Законодательного собрания Севастополя в ПОЛНОМ его НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ и пустой тратой многомиллионных бюджетных денег на содержание бездельников – и что?

Ровным счётом ничего.

24 человека в лице депутатов Заксобрания, как говорят в определённых кругах, «кинули на бабки» сотни тысяч горожан.

И горожане, то есть народ – утёрся.

Пять лет на наших глазах и на наши деньги продолжалось в прямом эфире шоу грызни депутатов между собой, поделившихся на группки и группировки.

«Чалисты» грызли «не чалистов» и наоборот.

Словесное чавканье взаимных угроз, зубовный скрежет разоблачений, слюни оскорблений и помои компроматов – вот и всё чем запомнилось мне данное шоу «народной власти» в моём родном городе.

Кто-то увидел иное?

При всё при этом присутствовали какие-то губернаторы и чиновники, но суть то была не в них, а тех самых «народных избранниках», для которых народ превратился просто в налогооблагаемую базу для своего кормления и содержания. Ну-у…, и в развлечение в том, кто их них «народнее» и «патриотичнее».

Вкусившие кошельками и желудком все блага «народной власти» некоторые из бывших «народных депутатов» снова решили прорваться к кормушке.

Урча в предвкушении манны небесной второго срока депутатства «в бой» за «народные» мандаты ринулись Алтабаева, Щербакова, Горелов, Кулагин, М.Чалый, Аксёнов…

Дело не в том, «чалисты» они или «не чалисты», а дело в том, что они НИКАКИЕ по своему внутреннему БЕЗсовестливому и БЕЗответственному содержанию в понимании власти, как СЛУЖЕНИЯ людям и государству.

Они такими категориями не мыслят в принципе. Для них это абстрактные и умом не постижимые понятия.

Например, Алтабаева хорошо смотрится в разнообразных президиумах совсем не хуже, чем бутылка с водой на столе президиума. Но не более того с точки зрения иной полезности своего присутствия там, рядом с бутылкой…

Щербакова готова ещё пять лет вальсировать на балах, мня себя столбовой дворянкой и аристократкой из княжеских «бархатных книг».

Смешная нелепость и не более.

Горелов способен лишь к процессу борьбы ради самой борьбы без конечной цели этого своего борения с пеньками, вокруг пеньков и на пеньках краснокнижных деревьев…

Подобное донкихотство уместно в романах для экзальтированных дамочек, но совершенно не продуктивно во власти.

Аксёнов не умеет ничего, кроме как орать о том, как надо чего делать. Но при этом виртуозно так ничего и не делая по существу. Почти невротическая обломовщина…

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Кулагин известен исключительно личной запредельной преданностью А.Чалому. Но если для Чалого подобная преданность и подобный персонаж всего лишь эпизод в жизни, то для Кулагина, как для преданного«друга человека», Алексея Чалый – вся жизнь. Максимально дистанцированная от города и его жителей.

Ну, а Михаил Чалый – это всего лишь просто многосерийный «брат два». Не более и не менее – вечная ниточка за братской иголочкой…

Дело не в том – надо ли за них голосовать или необходимо воздержаться от сего опрометчивого решения, дабы потом ещё пять лет ни рассуждать о демократии и о том, что нас опять «кинули». Это каждый решит для себя сам: выбирать новых или переизбирать старых «народных слуг». И какой вообще в этом мероприятии смысл.

Дело в том, что у этих людей нет никакого сомнения в том, что они «достойны властвовать».

Подобная убеждённость этих людей в такой личной самооценке представляет собой абсолютную победу виртуальности над реальностью в их головах.

И результат подобного раздвоения личности – от демократии. От принципа, при котором «никто» становится «всем» не в результате своих выдающихся умственных талантов или впечатляющих физических кондиций, а «на шару». Демократическую.

Как тут ни вспомнить народную мудрость: «Древние греки думали, что демократия – это когда граждане избирают парламент. На самом деле демократия – это когда геи и лесбиянки устраивают шествия…».

Николай Жаров

Источник: Портал Информер