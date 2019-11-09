Лимит по вылову креветки в Черном море закончился

Рекомендованный объем вылова черноморской креветки освоен на 100%. Об этом сообщил департамент сельского хозяйства Севастополя.

«В 2019 году утверждённый Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, рекомендованный объём вылова (добычи) водного биологического ресурса креветка черноморская в Чёрном море (во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ), составил 244,8 тонн», – сообщили в департаменте.

Такие ограничения на вылов креветки необходимы для того, чтобы обеспечить ее сохранение и воспроизведение.

Ранее Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым предупредило о том, что запрет на рыбалку в акватории Черного моря будет действовать с 1 ноября этого года до 28 февраля 2020 года.

Добывать водные биоресурсы будет запрещено в акватории Ялтинского морского порта, вдоль набережной Ялты, в Феодосийском заливе и на ряде других участков.







Суббота, 9 ноября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер