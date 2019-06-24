Лобач сдвинула с мертвой точки проблемы, которые волнуют севастопольцев не первый год

Жительница Украина пыталась подкупить российских пограничников Гражданка Украины, выезжавшая с территории Крыма с поддельным документом, пыталась подкупить пограничников. Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по …



Севастопольцы могут зарегистрировать онлайн-кассу и в выходные дни Для того, чтобы все желающие смогли реализовать свои права на применение налогового вычета на приобретение контрольно-кассовой техники, прием заявлений на …



Севастопольские яхтсмены стали призерами международной юношеской регаты В Москве завершилась юношеская регата по парусному спорту. В ней участвовали больше ста человек в классах «Оптимист», «Лазер 4.7», «Зум-8» …



В Севастополе самая недоступная ипотека в России Севастополь возглавил топ регионов России с самой недоступной ипотекой, об этом говорится в исследовании РБК. При расчетах аналитики Росбанка основывались …

