Лобач сдвинула с мертвой точки проблемы, которые волнуют севастопольцев не первый год

Источник: Портал Информер
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Жительница Украина пыталась подкупить российских пограничников
Гражданка Украины, выезжавшая с территории Крыма с поддельным документом, пыталась подкупить пограничников. Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по …
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Севастопольцы могут зарегистрировать онлайн-кассу и в выходные дни
Для того, чтобы все желающие смогли реализовать свои права на применение налогового вычета на приобретение контрольно-кассовой техники, прием заявлений на …
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Севастопольские яхтсмены стали призерами международной юношеской регаты
В Москве завершилась юношеская регата по парусному спорту. В ней участвовали больше ста человек в классах «Оптимист», «Лазер 4.7», «Зум-8» …
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В Севастополе самая недоступная ипотека в России
Севастополь возглавил топ регионов России с самой недоступной ипотекой, об этом говорится в исследовании РБК. При расчетах аналитики Росбанка основывались …
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Туристка решила выйти из летящего самолета и всех убить
Пассажирку арестовали за попытку открыть аварийную дверь самолета во время рейса. Об этом сообщает The Sun. Инцидент произошел 22 июня …