Ложные вызовы стали эпидемией в Севастополе

Как свидетельствует статистика, ежегодно до седьмой части всех вызовов, которые принимают диспетчеры экстренных служб и ведомств по всей стране, оказываются ложными.

По подсчётам специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю, только за прошедшие 12 дней ноября подразделения выезжали по ложным вызовам граждан 12 раз.

В некоторых случаях на сообщения о происшествиях, которые впоследствии не подтвердились, огнеборцам приходилось реагировать по несколько раз в стуки.

Подобные звонки могут быть следствием баловства детей или хулиганства взрослых.

Однако, вопреки распространённому мнению, далеко не всегда причиной становится злой умысел. Ложные вызовы совершают и, напротив, чрезмерно бдительные граждане. Они стремятся «перестраховаться», сообщить о проблеме при первых намёках на неё.

Но нередко такие заявители делают поспешные выводы, не владея объективной информацией о причинах тех или иных внешних признаков, принимают их за угрожающие факторы. Например, в случае горения, возникающего в результате обработки предметов огнём, задымления без последующего горения и коротких замыканий.

Цена ложного вызова измеряется не только попусту затраченными ресурсами и силами подразделений. Огромную роль играет и фактор времени: пока специалисты реагируют на неправдивое сообщение о происшествии, их помощь может срочно потребоваться людям, на самом деле попавшим в беду.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю предупреждает: заведомо ложные вызовы квалифицируются как противоправные действия и влекут за собой административное наказание. Современные технические средства позволяют вычислить хулиганов и привлечь их к ответственности.







Среда, 13 ноября 2019 г. 166

Источник: Портал Информер