Лошади…

«…По нехоженым тропам протопали лошади, лошади,

Неизвестно к какому концу унося седоков…»

В.Высоцкий.

Безбрежная в своих нюансах и бесконечная в своём драматизме тема сосуществования людей и лошадей в истории человечества занимает особое место.

История наших взаимоотношений с лошадьми имеет тысячелетние корни и не прекращается и по сей день.

Хотя сегодня лошади для большинства населения планеты под названием «городские жители цивилизованного мира» – это скорее уже экзотика «в кино» или доступное увлечение для тех, кто может себе позволить платить за эту экзотику вживую огромные деньги.

Лошадь перестала быть неотъемлемой часть человеческого бытия, но от этого она не утратила, например, своей легендарной притягательности и отточенного изящества в нашем восприятии движения, как эталона в особой грации своего бега…

Нет, не бега – полёта над самой землёй!

Исключая, по сути, только последнюю сотню лет, лошади оставались единственным, а по сему – главным средством передвижения для людей. Именно лошади веками выступали своеобразными «двигателями» торговли, путешествий, дипломатии, географических открытий и прочее.

Без лошади человек был фактически ограничен в перемещении на длительные расстояния ресурсом своих ног и конструктивными возможностями того или иного вида «водного транспорта».

Кое-где человеку в решении задач преодоления торных путей и нехоженых троп помогали ослы, ишаки, слоны или верблюды. Но с той массовостью, в какой человеку способствовали лошади решать многочисленные задачи своего бытия, подобная экзотика сравниться не могла.

На Ближнем Востоке говорят: «Лошадь – это дар Бога людям».

Во всяком случае, во многом благодаря именно лошадям человек и стал «царём природы», выдвинувшись на эту «должность» на их спинах.

Так что известная фраза одного из персонажей драмы Шекспира: «Коня! Коня! Полцарства за коня!» имеет под собой – в иные моменты жизни человека – весьма актуальное значение.

Лошадь — это совершенное создание природы на пользу и в помощь человеку.

Совершенное не своей уникальностью среди животных, а своим выдающимся служением людям.

Количество упоминаний лошади, её образа в той или иной сфере человеческого творчества во всех известных современной науке цивилизациях – не поддаётся учёту. Но доподлинно известно, что чаще лошади ни одно животное в мире в творчестве людей не упоминается.

Она, лошадь, без всякого сомнения, оказала сильнейшее влияние на формирование культуры человечества, будучи так или иначе запечатлённой в поэзии, живописи, скульптуре, литературе, драматургии, в эпосах, легендах и сказаниях, песнях и былинах, фольклоре и сказках разных народов на разных континентах на протяжении тысячелетий. Причём запечатлённой не отдельно самой по себе, а исключительно вместе и рядом с человеком.

Так, например, в русской и советской литературе лошади посвящены такие блистательные рассказы, как «Холстомер» Л.Н.Толстого и «Изумруд» А.И.Куприна, «Внук Тальони» П.А.Ширяева, «Самый красивый конь» Б.А.Алмазова и повесть «Прощай, Гульсары» Ч.Айтматова.

В России без лошади не было бы и особого служивого сословия, со временем ставшего особым субэтносом в составе русского этноса, а именно – казачества.

Казаки, с одной стороны, были землепашцами, обрабатывали земельные наделы, закреплённые за ними государством.

С другой стороны были воинами, которые коня, амуницию и оружие покупали за свой счёт. И служили казаки Отечеству в составе исключительно казачьих воинских формирований под наименованием иррегулярной кавалерии. То есть это были кавалерийские подразделения, «личный состав» которых в мирное время занимался «гражданским трудом», а в военное время – призывался на военную службу.

Служили со своими земляками – без «призывников» со стороны! – и командовали ими тоже земляки. Воспитывались все вместе и служили все вместе. Чужаков не было. Командиры назначалось по своим талантам, а не по протекции. И за потери, если они были понесены именно по просчёту командования, сурово спрашивали у таких командиров уже в родной станице.

Без лошади – нет и казака.

К лошадям у казаков отношение всегда было особенным. Конь в казачьей культуре неразрывно связан со своим хозяином. Конь у казака появлялся с рождения и сопровождал его до самой смерти. На Дону об умершем казаке говорят: «Привязал коня» или «Пошел бурных коней ловить».

Если в мифологии такой симбиоз именовался кентаврами и существовали эти кентавры в неком фантасмагорическом зазеркалье, то наши казаки на лошадях в реальном виде, правда кое-кем из наших «зарубежных партнёров» именовавшиеся «степными кентаврами», на самом деле представляли собой ЛУЧШУЮ в мире лёгкую кавалерию и являлись надёжнейшим оплотом и защитой пограничных рубежей нашего Отечества, прежде всего, со стороны буйных и неспокойных регионов.

Особая и трепетная любовь казака к коню нашла своё отражение в казачьих поговорках: «Вся родня не стоит коня», «Казак дружбу соблюдает: в беде коня не покидает», «Казак сам не съест, а коня накормит», «Без коня казак круглая сирота»…

оэтому недаром лошадиная подкова, подвешенная над дверным проёмом, считалась не только талисманом, приносящим счастье, богатство и успех в дом, но и оберегом дома от зла в окружающем нас мире.

Верить в это или не верить – каждый для себя решает сам.

Во всяком случае, великий изобретатель Томас Эдисон считал, что: «Подкова приносит удачу даже тем, кто не верит в приметы».



Что мы знаем о лошадях? Если навскидку – то ничего. Кроме стандартного, что на них ездят верхом и что до сих пор в «неразвитых» странах что-то с их помощью возят на телегах. Да!.., и ещё то, что «лошадиные силы» находятся под капотом твоего автомобиля.

А вот А.И.Куприн, оказывается, знал более нас, «гаджетопродвинутых»: «Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем у собаки, она чувствительна к ходу времени, к перемене погоды… Нет ей равного на Земле животного».

С великим писателем трудно не согласиться.

Лошади действительно отличаются весьма развитым интеллектом, а по преданности даже превосходят собак. Заведя «дружбу» с человеком, а не просто подчиняясь ему, как «хозяину», лошадь никогда не бросит человека в беде. И если вдруг конь и человек теряют друг друга, то конь может преодолевать очень большие расстояния и находить человека.

Как это ни удивительно, но это факт – лошадь способна узнавать своего собрата по фотографии. Эксперименты совершенно чётко показали, что глядя на фотографию своего «собрата», лошадь начинала принюхиваться к изображению и ржать.

Детям, страдающим аутизмом, настоятельно рекомендовано общение с лошадьми. Это может быть прогулка рядом с лошадью или езда верхом. Вообще езда верхом, как зарекомендовавшее себя средство избавления от стрессов или помощь в лечении повреждённого опорно-двигательного, в частности позвоночника, называется иппотерапия и повсеместно используется, как способ лечения.

Отличаются лошади и «изысканным вкусом»: они более предпочитают кофе, чем какао. Так, в ходе опытного эксперимента, каждая четвертая из пяти кобыл выбрала ведро с кофе, а не с какао.

А вот смертельно же опасным для лошади является не только хрестоматийная «капля никотина», но и укусы чуть более 40 пчёл.

А.И.Куприн совершенно прав. Действительно, животного, равного возможностями со способностями лошадиных памяти, зрения, обоняния и осязания – нет.

Например, лошадь обладает умением звуковой сигнал, попадающий ей в ухо – усиливать для более точной его идентификации.

А видит лошадь почти на 360 градусов и знает о происходящем не только перед собой, но и позади себя – среди наземных млекопитающих у лошади самые большие глаза.

Кстати, человек обозревает окружающий его мир всего лишь в «размахе» 120 градусов.

Да и способностью чувствовать запах воды под землёй мало кто может похвастаться…

И много чего ещё доступно лошадям – этим верным спутникам человека, способным умиротворять наши души и радовать общением собой.

Море ковыли колышется по широкой, простирающейся до самого горизонта степи. Словно по ковру из цветов и степного разнотравья несётся чёрный конь, обгоняя ветер. Величественный и грациозный красавец не замечает никого и ничего. Вольная воля! Он свободен, как птица! Весь мир лежит под его копытами, и весь мир любуется его бегом!

«И когда умрёт последний конь – мир рухнет, потому что самые лучшие люди – это кони», — сказал В.Шукшин.

И ещё – наслаждайтесь.

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Источник: Портал Информер