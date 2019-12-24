Лукашенко категорически отказался сидеть в российском парламенте

24 декабря 2019     13
Лукашенко категорически отказался сидеть в российском парламенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит объединения своей страны с Россией. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».«Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость. Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят, этого не будет», — отметил Лукашенко. 

По его словам, при нем такое развитие событий невозможно, поскольку он уже 25 лет является президентом независимого государства.

Лукашенко также рассказал, что отказался от идеи объединения по такому сценарию еще два года назад, во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Он указал, что лично вместе со своими коллегами построил первую независимую суверенную Белоруссию в истории.«Разве я что, в гроб должен его положить и похоронить? Как, создав свое дитя, я его могу похоронить?», — спросил Лукашенко.

Он также указал, что создание Союзного государства, в котором будут учтены интересы Минска и Москвы, должно быть завершено. Лукашенко также отметил, что окончательное объединение двух государств возможно в будущем.

«Если это примут наши народы. Только народ может решить эту проблему», — заявил он.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 355

Источник: Портал Информер

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