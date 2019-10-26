Лукашенко пошел по стопам украинских националистов

26 октября 2019     18
Лукашенко пошел по стопам украинских националистов

Разгорается скандал, вызванный словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о Великой Отечественной войне в интервью казахскому информагентству «Хабар».

«Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено.

Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка – часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», – сказал Лукашенко.

Эти слова уже вызывали широкое возмущение в России.

«Началось. Запомните это. Правящий национализм ступил на путь к резне», – прокомментировал в фейсбуке бывший чиновник администрации президента РФ Модест Колеров.

Его поддержал политолог, замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

«Это не «помутнение». Это закономерный и неизбежный результат белорусской независимости от России. К сожалению, это не прогноз, это абсолютно объективный диагноз», – написал Шишкин.



Суббота, 26 октября 2019 г. 95

Источник: Портал Информер

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