Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии

14 февраля 2020     13
Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил формат интеграции, в котором Россия входит в состав Белоруссии. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Единое государство возможно — если Россия вступит в состав Белоруссии, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что у российского президента Владимира Путина нет цели задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии.

«А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Белоруссии в Россию быть не может», — заявил он.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 69

Источник: Портал Информер

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