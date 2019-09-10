Лукашенко предложил сделать Минск столицей США

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что Дональд Трамп посетит Минск в 2021 году.
На церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в Минске Лукашенко предложил провести соревнования снова в Минске через два года.
«Через два года, если вы нам поручите, мы проведем на еще более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — заявил он.
Он также заметил, «чтобы его не заподозрили в чем-то нехорошем, будто мы хотим Америку присоединить», что Минск станет столицей США только на время проведения матча.
Напомним, что по регламенту соревнований в 2021 году легкоатлетический матч будет проводить США.
Также он выразил уверенность, что Трамп одержит победу на следующих президентских выборах.
Вторник, 10 сентября 2019 г. 323
Источник: Портал Информер