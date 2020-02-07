Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о темах разговора с Владимиром Путиным в Сочи.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны)», — сказал Лукашенко.

По его словам, они обсудили вопросы, касающиеся не только России и Белоруссии, но и других постсоветских стран.

«О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор. А вообще, есть о чем говорить, есть над чем работать», — отметил Лукашенко.

Переговоры в расширенном составе начнутся после прибытия остальных членов российской делегации. На переговорах присутствуют замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

С белорусской стороны — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.







Пятница, 7 февраля 2020 г. 344

Источник: Портал Информер