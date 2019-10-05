Лучшая гимназия Севастополя отпраздновала юбилей. Как это было (ВИДЕО)

Накануне Дня учителя, свое 45-летие со дня основания отпраздновала Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения города Севастополя «Гимназия №7 имени В.И. Великого».

Педагогов, работников гимназии, учащихся и их родителей, пришли поздравить многочисленные гости, представители Законодательного собрания и правительства города.

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По словам директора гимназии Ольги Хомяковой, коллектив школы гордится достигнутыми успехами и продолжает совершенствовать свое педагогическое мастерство.

«В течение 45 лет наша гимназия является одним из лидеров образовательного пространства Севастополя, мы успешно осуществляем обучение старшеклассников по программе социально-гуманитарного,физико-математического и химико-биологического профиля. Углублённое изучение предметов начинается с первого класса и продолжается все одиннадцать лет. Наши достижения – это лидирующие позиции в рейтингах предметных олимпиад, победы в различных конкурсах, признание наших достижений на всех уровнях.

Наша гимназия – это наша Большая семья! Мы гордимся нашей историей, учителями и нашими выпускниками!», – сказала Ольга Хомякова.





Суббота, 5 октября 2019 г. 1923

Источник: Портал Информер