Лучше бы в Севастополе подпорные стены не трогали?!

В декабре прошлого года теперь уже экс-директор департамента городского хозяйства Михаила Тарасова обещал, что подпорные стены и лестницы Севастополя будут отремонтированы в 2019 году за 100 млн рублей.

«В 2019 году запланирован капитальный ремонт 15 лестниц и 6 подпорных стен. Общая стоимость таких работ составляет 38 млн рублей и 62 млн рублей соответственно», – отметил он.

По словам Тарасова, приведут в порядок лестницы на площадях Захарова и Ушакова, на спусках Красный и Водопьянова, на Троицком проезде и др.

«Готовы к ремонту подпорные стены на улицах Нефедова, Стрелецкая, Адмирала Октябрьского, Суворова, Каштановая, Советская», – объяснил чиновник.

Согласно его данным, в 2020-2021 годах запланирован капремонт лестниц и подпорных стен общей стоимостью 36 млн рублей и 136 млн рублей соответственно.

Подпорные стены Севастополя. История вопроса в фотографиях. Снимки предоставлены: А. Гаевская, Г. Крайтор,

Г. Якушин, Ю. Югансон, Е. Васильева, В. Скоробогатов.

Фото подпорных стен ДО:

Фото подпорных стен ПОСЛЕ:







Пятница, 18 октября 2019 г. 406

Источник: Портал Информер