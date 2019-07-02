Лучшие танцоры брейк-данса приедут в Крым

Лучшие танцоры брейк-данса из стран СНГ приедут в Крым, чтобы пройти официальный отбор на танцевальный фестиваль Freestyle Session World Wide Final 2019 в Сан-Диего. Танцоры двух категорий – Kids (до 16 лет) и Pro – будут участвовать в баттлах на фестивале «Extreme Крым» на мысе Тарханкут.

«Категория Kids будет представлена брейкинг баттлами 1 на 1, а Pro – баттлами среди девушек и парней в составе 3 на 3. Победители получат место в Топ-32 на мировом финале Freestyle Session и билеты в Калифорнию, в Сан-Диего, чтобы сразиться за звание лучших танцоров мира. Пройдет же отбор 16-17 июля на площадке фестиваля», – сообщила пресс-служба «Extreme Крым».

В прошлом году победителями отбора, который проходил в Крыму, стали Руслан Громов из Сочи и Андрей Медведев из Санкт-Петербурга. Они приняли участие в финальном баттле Kids Battle 2х2 Freestyle Session 2018 (до 15 лет).

«В категории PRO 2х2 наши финалисты – Алексей Булгаков из Харькова и Ян Немаловский из Москвы, стали вторыми в мире. Ян Немаловский также завоевал титул чемпиона в категории Rock Dance», – говорится в сообщении пресс-службы.

Все танцоры, которые хотят проявить себя, могут принять участие в отборе «Extreme Крым» 16-17 июля.

Вход свободный. В этом году фестиваль пройдет с 15 по 25 июля на мысе Тарханкут.