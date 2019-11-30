Лучшие тексты «ИНФОРМЕРа» за прошедшую неделю

30 ноября 2019     17
Лучшие тексты «ИНФОРМЕРа» за прошедшую неделю

Каждую субботу редакция «ИНФОРМЕРа» перечитывает тексты из рубрики «Горячее» и выбирает самые лучшие, по нашему мнению, публикации. После этого мы составляем рейтинг интересных материалов за семь дней. Предлагаем читателям ознакомиться с нашей подборкой. 

 

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«ИНФОРМЕР» знакомит своих читателей с наиболее любопытными  фрагментами  интересного исследования «Дети» Путина: кто будет править Россией после 2024 года?», посвященное политической ситуации в России в ожидании часа «Х» – окончания последнего легального срока пребывания Путина на посту президента страны.

Исследование подготовили заместитель директора Левада-центра Денис Волков и руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.2 МЕСТО

 

 

 

В публикации говорится о том, что депутаты Севастополя озаботились торговлей в неустановленных местах. Даже созвали совещание по этому поводу, на котором, с подобающем мероприятию серьезными лицами, говорили умные и добрые слова. Действительно, торговля с рук, в неустановленных местах, проблема непростая. Как её будут решать в Севастополе — покажет время. 

 

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Вопросы жилищно-коммунального хозяйства остаются актуальными как для граждан, так и для чиновников Севастополя. 28 ноября жители домов 32, 34, расположенных в Нахимовском районе на Проспекте Победы, бурно обсуждали судьбу подпорной стены, на которой стоят их дома. «ИНФОРМЕР» считает, что внимание к проблеме ремонта подпорной стены необходимо зафиксировать в сознании чиновников, а лучше путём составления необходимой документации, которую должны представить жильцам специалисты департамента городского хозяйства.

 

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28 ноября на площади Нахимова, в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», было организовано бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий мог пройти экспресс-тестирование с 9 до 17 часов. Диагностика по слюне позволяла быстро и безболезненно обследоваться и получить результат в короткие сроки – в течение пяти минут. Всего в акции приняли участие 200 севастопольцев. 

 

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25 ноября на сайте Законодательного собрания Севастополя появился довольно интересный законопроект «О внесении изменения в Устав города Севастополя». Авторы документа: Глотова Елена Николаевна, Гордиенко Артём Александрович, Дубовик Евгений Георгиевич, Кияшко Роман Владимирович, Климов Алексей Владимирович, Матяж Инга Александровна, Мащенко Евгений Владиславович, Немцев Владимир Владимирович.

Восемь вышеназванных депутатов посчитали необходимым внести в преамбулу Устава Севастополя изменение, заменив слова «отмечены присвоением городу Севастополю почетного звания «Город-герой»» на «отмечены присвоением городу Севастополю высшей степени отличия – звания «Город-Герой»».

 

Будьте с «ИНФОРМЕРом», держите руку на пульсе Севастополя! 
 



Суббота, 30 ноября 2019 г. 2193

Источник: Портал Информер

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