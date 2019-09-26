Лучших учителей Севастополя отметят губернаторской премией

Лучшим педагогам Севастополя вручат сертификаты на получение губернаторской премии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Церемония награждения пройдет накануне Дня учителя на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского.

В текущем году в конкурсе на соискание премии приняли участие 63 педагога, 50 из них одержали победу. Их достижения оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители департамента образования и науки Севастополя, образовательных и общественных организаций города.

В конкурсе оценивался результат деятельности педагогов с учащимися за последние три года, его роль в формировании социального опыта и гражданской позиции ребят, а также индивидуальная работа с одарёнными детьми и детьми из льготных социальных категорий.

По мнению конкурсантов, премия – это не только почетная награда, но и настоящее признание их профессиональных заслуг.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 1047

Источник: Портал Информер