Любят ли чиновники Севастополь?

Летом этого года редакция “ИНФОРМЕРа” опубликовала статью, в которой обращалось внимание чиновников городского хозяйства на то, в каком плачевном состоянии находится Артиллерийская бухта Севастополя. Напомним нашим читателям выдержки из этого материала:

“Артиллерийская бухта, самый центр Севастополя, прекрасный вид на море и бухты. Она является одним из центров притяжения для жителей и гостей Севастополя.

Здесь приятно прогуляться днём, можно хорошо отдохнуть вечером в компании близких, друзей и знакомых.

Но есть и другая Артбухта, которая существует параллельно с той, что так ярко и красиво представлена в рекламных буклетах и парадных фото.

Эту Артбухту лучше посещать в ночные часы, когда чернильный мрак скрывает разваливавшееся тротуарное покрытие, неубранный мусор, бутылки из-под пива и прочие следы жизнедеятельности человека”.

С тех пор прошло полгода, но коренных изменений в состоянии Артбухты мы не увидели. Вот только директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов сначала лишился своего поста, а затем и вовсе сменил севастопольскую прописку на нары в ростовском СИЗО.

Однако, подчеркнем еще раз, изменения в судьбе Тарасова никак не сказались на состоянии Артбухты.

Ведь, даже посещение этого места в темное время суток не позволяет скрасить вид быстро разрушающегося центра Севастополя.

И вот лишь один пример этого:

Ярко светящаяся надпись, в которой чиновники города признаются в любви, лишь подчеркивает разваливающийся забор, который так и не удосужились починить за годы реконструкции Севастополя.

Ибо, вместо того чтобы заниматься делом, “неэффективные манагеры” и их соратники активно втюхивают “общественные пространства”, “воркаут-зон” и прочую ерунду, которая, как кажется, призвана за словесной шелухой скрыть полную неспособность навести порядок. Хотя бы в центре Севастополя…

Источник: Портал Информер