Люди, заберите собак с Крымского моста!

Бригаду знаменитого пса Цыгана расформировывают в связи с окончанием строительства Крымского моста.Строительная база на острове Тузла, которая находится в Керченском проливе, в связи с окончанием стройки уже не нужна. Рабочие уезжают, но на острове осталось целое подразделение собак. Они не брошены, их подкармливают строители и зоозащитники.

Шесть взрослых собак и четырех щенков уже забрали жители Керчи. Если есть желание забрать собачку, звоните сюда +7(916)906-92-53.







Среда, 22 января 2020 г. 49

Источник: Портал Информер