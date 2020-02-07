Люди падают в обморок и сбегают от врачей. Как живет Китай во время вспышки короновируса (МНОГО ФОТО)

Китайское правительство теперь называет эпидемию коронавируса «серьезным испытанием системы и способности Китая к управлению».
Но инфекции распространяются повсеместно:
В Китае зарегистрировано 28 060 случаев заболевания коронавирусом и 564 случаями смерти. За пределами Китая в 24 странах зарегистрировано 225 случаев заболевания и один случай смерти.
Китай всё больше изолируется от мирового сообщества, опасающегося, что это может стать пандемией. Без вакцины, переполненности больниц и недостатка достоверной информации о том, как лечить вирус — так сейчас живёт и выживает Китай в смертельной схватке с коронавирусом.
Но есть и положительные новости.
В китайском Ухане сдали госпиталь на 1000 коек, предназначенный для борьбы с распространением коронавируса. Корпус на 25 тыс. кв. м. начали строить 23 января.
Видео строительства больницы в Ухане:
В госпиталь направили 1,4 тысячи медиков. К 8 февраля власти Китая обещают достроить второй корпус, на 1,3 тыс коек:
Уже первые 50 человек прибыли на лечение в больницу «Хошэньшань»:Одним из источников правдивой информации является фото из самого Китая.
Четверг, 6 февраля 2020 г. 200
Источник: Портал Информер