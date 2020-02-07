Люди падают в обморок и сбегают от врачей. Как живет Китай во время вспышки короновируса (МНОГО ФОТО)

7 февраля 2020     17
Люди падают в обморок и сбегают от врачей

Китайское правительство теперь называет эпидемию коронавируса «серьезным испытанием системы и способности Китая к управлению».

Но инфекции распространяются повсеместно:

В Китае зарегистрировано 28 060 случаев заболевания коронавирусом и 564 случаями смерти. За пределами Китая в 24 странах зарегистрировано 225 случаев заболевания и один случай смерти.

Китай всё больше изолируется от мирового сообщества, опасающегося, что это может стать пандемией. Без вакцины, переполненности больниц и недостатка достоверной информации о том, как лечить вирус — так сейчас живёт и выживает Китай в смертельной схватке с коронавирусом.

Но есть и положительные новости.

В китайском Ухане сдали госпиталь на 1000 коек, предназначенный для борьбы с распространением коронавируса. Корпус на 25 тыс. кв. м. начали строить 23 января.

Видео строительства больницы в Ухане:

В госпиталь направили 1,4 тысячи медиков. К 8 февраля власти Китая обещают достроить второй корпус, на 1,3 тыс коек:

Уже первые 50 человек прибыли на лечение в больницу «Хошэньшань»:

Одним из источников правдивой информации является фото из самого Китая.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 200

Источник: Портал Информер

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