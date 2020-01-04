Макаревич рассказал о своем восторге от общения с украинцами

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своих впечатлениях от недавних гастролей на Украине. По словам музыканта, именно в этой стране живут очень благодарные и достойные слушатели.

«Я не занимался там общественным опросом состояния их веры. Я выходил на сцену. Я видел полные залы, радостные глаза. Я отдавал им свою энергию. Они мне свою. Все происходило замечательно. Никакой трагедии в их жизни я не увидел. Хотя, наверное, там, как и у нас, масса проблем. Но когда люди приходят на концерт, они их не демонстрируют. Я никогда не занимался пропагандой какой-либо веры», — рассказал Макаревич изданию «Фонтанка», делясь впечатлениями от концертов, данных им и его товарищами в нескольких украинских городах.







Суббота, 4 января 2020 г. 578

Источник: Портал Информер