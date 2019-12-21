Мария Захарова резко ответила США

21 декабря 2019     19
Мария Захарова резко ответила США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Вашингтон за введение санкций против газопровода «Северный поток-2».

По ее словам, решение США говорит о том, что идеология страны не выдержала мировой конкуренции.«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она считает, что это подтверждают регулярные санкции, которые вводит американское руководство.«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — с иронией добавила Захарова.

Напомним, что 17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета США на 2020 год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы».

21 декабря президент США Дональд Трамп одобрил этот бюджет. В ближайшее время Министерство финансов США и госсекретарь предложат список компаний-операторов, в отношении которых будут введены санкции.

Из-за угрозы санкций строительство «Северного потока-2» уже приостановлено. Швейцарская компания Allseas заморозила свое участие в проекте сразу же, как только стало известно о введении санкций.



Суббота, 21 декабря 2019 г. 1464

Источник: Портал Информер

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