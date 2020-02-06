«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом

Гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рекомендовала сухие красные вина в качестве профилактики.
«Вы знаете, что красные натуральные сухие вина особо полезны для жизнедеятельности человека в умеренных дозах. Это подтверждено массой научных трудов. Я считаю наши вина, которые мы поставляем в Китай, пусть не лекарством, но отчасти способом предотвращения наступления заболевания, укреплением иммунитета человека.
Пусть они им служат. Мы готовы поставлять еще больше нашей продукции на китайский рынок», – рассказала Павленко.
Напомним, что в июле 2016 года «Массандра» отправила первую партию сухих и полусухих вин в Китай.
Четверг, 6 февраля 2020 г. 771
Источник: Портал Информер