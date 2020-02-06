«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом

6 февраля 2020     13
«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом

Гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рекомендовала сухие красные вина в качестве профилактики.

«Вы знаете, что красные натуральные сухие вина особо полезны для жизнедеятельности человека в умеренных дозах. Это подтверждено массой научных трудов. Я считаю наши вина, которые мы поставляем в Китай, пусть не лекарством, но отчасти способом предотвращения наступления заболевания, укреплением иммунитета человека.

Пусть они им служат. Мы готовы поставлять еще больше нашей продукции на китайский рынок», – рассказала Павленко.
Напомним, что в июле 2016 года «Массандра» отправила первую партию сухих и полусухих вин в Китай.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 771

Источник: Портал Информер

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