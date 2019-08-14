Массовая драка в Севастополе из-за парковки

В Севастополе разыгрались нешуточные страсти из-за парковочного места. Видео массовой драки в группе “Автопартнер Крым ” опубликовали очевидцы происшествия.
Драка произошла на парковке напротив Центрального рынка.
Отрывок видеоролика не передает всей сути конфликта, однако очевидцы утверждают, что два автомобилиста с неместными номерами не поделили парковочное место.
На кадрах видно, что сначала между собой разбираются и дерутся парни, а после драка завязывается и между девушками.
В комментариях пользователи подчеркнули, что раньше подобных разборок на дорогах Крыма и Севастополя было гораздо меньше.
Подробностей конфликта на данный момент и официальных комментариев от правоохранительных органов нет.
Среда, 14 августа 2019 г. 2842
Источник: Портал Информер