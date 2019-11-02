Массовое отравление детей в Казани

В Казани дети, остановившиеся в отеле «Кристалл», отравились едой из местного ресторана.

В медучреждения обратился 31 ребенок в возрасте от шести до десяти лет, из них шесть детей были госпитализированы.

По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано». По данному факту СУ СКР по Татарстану возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация», — добавили в СК.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 615

Источник: Портал Информер