Мастер-урок от Кулагина и Горелова: как выглядит казенное милосердие в Севастополе

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить мэра Керчи Маю Хужину и ее заместителя за скандальную историю вручения «батонов блокаднице женщинами в дорогих шубах», хотелось бы обратить внимание и на то, что происходит в Севастополе.

Например, посмотрим на поступки вице-губернатора Кулагина, который приходит поздравлять пожилых людей с праздниками, даже не удосужившись снять верхнюю одежду. Правилам приличия не обучен: Кулагин

Или тот же депутат Горелов, у которого правда хватает ума приносить старикам не хлеб с медалькой, а тарелки, кружки и часы ручной работы.

Впрочем, удивляться особо здесь нечему. Загородского бюджета чиновники и депутаты тащат в подарок букеты цветов, грамоты, значки и прочие никому не нужные безделушки.Когда касается реальной помощи — провести газ, привезти дрова или уголь, обеспечить стариков дорогими лекарствами или хотя бы поспособствовать приему у врача — на все это у наших «слуг народа» нет ни времени, ни денег.

Зато чиновники снисходительно погладят стариков, важно надув щеки, выслушивают дрожащие голоса и умело, по-Станиславскому, продемонстрируют сочувствие на многочисленные фото-и видеокамеры.







Пятница, 31 января 2020 г. 1343

Источник: Портал Информер