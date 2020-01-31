Мастер-урок от Кулагина и Горелова: как выглядит казенное милосердие в Севастополе

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить мэра Керчи Маю Хужину и ее заместителя за скандальную историю вручения «батонов блокаднице женщинами в дорогих шубах», хотелось бы обратить внимание и на то, что происходит в Севастополе.
Например, посмотрим на поступки вице-губернатора Кулагина, который приходит поздравлять пожилых людей с праздниками, даже не удосужившись снять верхнюю одежду. Правилам приличия не обучен: Кулагин
Или тот же депутат Горелов, у которого правда хватает ума приносить старикам не хлеб с медалькой, а тарелки, кружки и часы ручной работы.Я принес вам дорогой подарок!
Вот вам китайский презент!
Впрочем, удивляться особо здесь нечему. За счет городского бюджета чиновники и депутаты тащат в подарок букеты цветов, грамоты, значки и прочие никому не нужные безделушки.
Когда касается реальной помощи — провести газ, привезти дрова или уголь, обеспечить стариков дорогими лекарствами или хотя бы поспособствовать приему у врача — на все это у наших «слуг народа» нет ни времени, ни денег.
Зато чиновники снисходительно погладят стариков, важно надув щеки, выслушивают дрожащие голоса и умело, по-Станиславскому, продемонстрируют сочувствие на многочисленные фото-и видеокамеры.
Пятница, 31 января 2020 г. 1343
Источник: Портал Информер