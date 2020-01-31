Мастер-урок от Кулагина и Горелова: как выглядит казенное милосердие в Севастополе

31 января 2020     17
Мастер-урок от Кулагина и Горелова: как выглядит казенное милосердие в Севастополе

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить мэра Керчи Маю Хужину и ее заместителя за скандальную историю вручения «батонов блокаднице женщинами в дорогих шубах», хотелось бы обратить внимание и на то, что происходит в Севастополе.

Например, посмотрим на поступки вице-губернатора Кулагина, который приходит поздравлять пожилых людей с праздниками, даже не удосужившись снять верхнюю одежду.  Правилам приличия не обучен: Кулагин

 

Или тот же депутат Горелов, у которого правда хватает ума приносить старикам не хлеб с медалькой, а тарелки, кружки и часы ручной работы. 

Я принес вам дорогой подарок! 

 

Вот вам китайский презент!

 

Впрочем, удивляться особо здесь нечему. За счет городского бюджета чиновники и депутаты тащат в подарок букеты цветов, грамоты, значки и прочие никому не нужные безделушки.
Когда касается реальной помощи — провести газ, привезти дрова или уголь, обеспечить стариков дорогими лекарствами или хотя бы поспособствовать приему у врача — на все это у наших «слуг народа» нет ни времени, ни денег. 

Зато чиновники снисходительно погладят стариков, важно надув щеки, выслушивают дрожащие голоса и умело, по-Станиславскому, продемонстрируют сочувствие на многочисленные фото-и видеокамеры.

 



Пятница, 31 января 2020 г. 1343

Источник: Портал Информер

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